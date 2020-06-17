Дядю Асада приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество во Франции

Рифат Асад (Фото: Michel Euler / File / AP)

Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения 82-летнего дядю президента Сирии Рифата Асада за махинации в сфере недвижимости и растрату бюджетных средств из сирийского правительства в период между 1996 и 2016 годами. Об этом сообщает AFP.

При этом он был оправдан по фактам, охватывающим 1984–1996 годы.

Суд постановил конфисковать имущество Рифата Асада во Франции, которое оценивается в €100 млн, а также имущество на сумму €29 млн в Лондоне, уточняет Reuters.

В собственности Рифата Асада находятся два парижских таунхауса, около 40 квартир, замок и конные заводы, расположенные во французском городе Валь-д’Уаз. Адвокаты Асада заявили, что они намерены обжаловать решение суда.

Рифат Асад является братом и одним из ближайших соратников бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял неудачную попытку государственного переворота, за что был выслан из Сирии и фактически отстранен от политической жизни, номинально сохранив ряд постов до 1998 года.

В период с 1984 по 1998 год занимал должность вице-президента Сирии.