Пекин решил проверить сделку о продаже панамских портов компаниям из США

Китайский антимонопольный регулятор решил проверить сделку о продаже гонконгской CK Hutchinson контрольного пакета акций портов Панамского канала инвесторам из США. По данным FT, подписание сделки на $22,8 млрд отложено

Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) решило проверить сделку по продаже гонконгской компанией CK Hutchison двух портов Панамского канала (Бальбоа и Кристобаль) консорциуму американских инвесторов во главе с BlackRock. Об этом регулятор заявил в ответ на запрос гонконгского издания Ta Kung Pao, опубликовав сообщение на своем сайте.

«Мы обратили внимание на эту сделку и проведем проверку в соответствии с законом для защиты честной конкуренции на рынке и защиты общественных интересов», — приводятся в заявлении слова главы второго антимонопольного департамента SAMR.

Источник Financial Times, знакомый с работой регулятора, сообщил, что ведомство собирает информацию и готовится начать расследование со следующей недели. По его словам, SAMR оценивает, нарушит ли сделка правила и ограничит ли конкуренцию на внутреннем рынке морских перевозок Китая и на международном рынке грузовых перевозок.

Два собеседника FT, знакомых с вопросом, рассказали, что регулятор для работы над этим делом консультировался по крайней мере с одним отраслевым экспертом, который предложил ввести условия для покупки портов, чтобы гарантировать, что сделка не ослабит конкурентоспособность китайских судоходных компаний и грузовладельцев.

Источники газеты, знакомые с ситуацией, отмечают, что на долю панамских портов приходится «лишь небольшая часть» суммы сделки, которая включает также порты в Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Пока не ясно, намерен ли китайский регулятор проверить всю сделку или сосредоточиться только на портах Панамского канала, отмечает FT.

По словам собеседников газеты, в настоящее время официальное подписание сделки, намеченное на 2 апреля, отложено. Переговоры между сторонами продолжаются, однако обе готовятся к возможному пересмотру сделки, говорит один из источников.

Собеседники газеты задаются вопросом о намерениях SAMR. «Это предупредительный выстрел для других или попытка сорвать сделку?» — сказал один из них. Другой подчеркивает, что сделка будет иметь «последствия для Гонконга как финансового центра».

FT отмечает, что CK Hutchison также находится под пристальным вниманием генерального аудитора Панамы Анеля Флореса, который заявил, что его ведомство «напряженно» работает над завершением аудита двух панамских портовых концессий.

В рамках аудита проверяется соблюдение гонконгской компанией условий 25-летней портовой концессии, которая была подписана в 1997 году, а в 2021-м продлена на такой же срок. Внимание панамских властей она привлекла из-за «относительно низкой отдачи», которую концессия приносит государству, пишет газета.

Президент США Дональд Трамп после избрания на пост президента заявил, что Вашингтон может потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены — он указал на высокие тарифы для американских кораблей. США участвовали в строительстве канала в первой половине ХХ века, объект был передан Панаме в 1977 году и полностью перешел под контроль властей страны в 1999-м.

Также Трамп отмечал влияние Китая в управлении каналом. После претензий главы Белого дома Панама отказалась от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

Госдеп США после переговоров госсекретаря Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино объявил, что республика отменила плату за проход американских судов через Панамский канал. Однако в администрации самого канала это отрицали.

В начале марта стало известно, что консорциум инвесторов из США во главе с BlackRock выкупит у CK Hutchinson контрольный пакет акций в портах Панамского канала. Сделка кроме двух панамских портов включает в себя еще более 40 других портов по всему миру и оценивается в $22,8 млрд.