«Умница» достанется «Черноголовке»

Kraft Heinz и «Черноголовка» заключили соглашение о продаже брендов детского питания Heinz «Умница» и «Сами с усами» и двух заводов в России. Российская компания уже производит свое детское питание под брендом «Черноголовка бейби»

Американская компания Kraft Heinz продаст свой российский бизнес по производству детского питания группе «Черноголовка», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании в России и СНГ Мэри Гукасян, об этом же сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. В «Черноголовке» ТАСС подтвердили информацию.

Стороны заключили соглашение, по которому «Черноголовке» перейдут бренды «Умница», «Сами с усами» и предприятия в Георгиевске Ставропольского края и Иванове. Кроме того, «Черноголовка» в течение переходного периода сможет использовать и бренд Heinz Baby. Сделку планируют закрыть летом, после согласования с регуляторами, пишет газета.

У «Черноголовки», которая больше всего известна как производитель напитков, уже есть собственный бренд детского питания — «Черноголовка бейби». Под ним компания выпускает воду, фруктовые пюре, питьевые каши, соки и фрикадельки. У Heinz линейка продуктов шире: она включает фруктовые, овощные и мясные пюре, десять видов каш, печенья, чай, вермишель, пудинги и т. д.

Гукасян в письме отметила, что после продажи бизнеса детского питания в России Kraft Heinz будет фокусироваться на своей основной продукции — кетчупах и соусах.

Как сообщали источники «Коммерсанта» в декабре, «Черноголовка» договорилась о покупке российских активов еще одной американской компании в России. Речь идет о производителе чипсов Pringles и продуктов «Любятово» Kellogg. По данным газеты, одна из компаний, которая входит в структуру ГК «Черноголовка», к тому моменту уже выкупила у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края.

«Черноголовка» также развивает бизнес по производству снэков — ее бренды Bon Giorno, Chaka, Fry’s, «Крутец» и «Жико».