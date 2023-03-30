«Умница» достанется «Черноголовке»
Американская компания Kraft Heinz продаст свой российский бизнес по производству детского питания группе «Черноголовка», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании в России и СНГ Мэри Гукасян, об этом же сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. В «Черноголовке» ТАСС подтвердили информацию.
Стороны заключили соглашение, по которому «Черноголовке» перейдут бренды «Умница», «Сами с усами» и предприятия в Георгиевске Ставропольского края и Иванове. Кроме того, «Черноголовка» в течение переходного периода сможет использовать и бренд Heinz Baby. Сделку планируют закрыть летом, после согласования с регуляторами, пишет газета.
У «Черноголовки», которая больше всего известна как производитель напитков, уже есть собственный бренд детского питания — «Черноголовка бейби». Под ним компания выпускает воду, фруктовые пюре, питьевые каши, соки и фрикадельки. У Heinz линейка продуктов шире: она включает фруктовые, овощные и мясные пюре, десять видов каш, печенья, чай, вермишель, пудинги и т. д.
Гукасян в письме отметила, что после продажи бизнеса детского питания в России Kraft Heinz будет фокусироваться на своей основной продукции — кетчупах и соусах.
Как сообщали источники «Коммерсанта» в декабре, «Черноголовка» договорилась о покупке российских активов еще одной американской компании в России. Речь идет о производителе чипсов Pringles и продуктов «Любятово» Kellogg. По данным газеты, одна из компаний, которая входит в структуру ГК «Черноголовка», к тому моменту уже выкупила у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края.
«Черноголовка» также развивает бизнес по производству снэков — ее бренды Bon Giorno, Chaka, Fry’s, «Крутец» и «Жико».