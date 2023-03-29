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Bloomberg узнал о планах экспортера зерна Viterra уйти из России

Bloomberg: крупный мировой экспортер зерна Viterra планирует уйти с российского рынка
Трейдер Viterra объявит о планах ухода из России в ближайшее время, пишет Bloomberg. Ранее стало известно, что с июля экспорт приостановит другой крупный мировой поставщик зерна — Cargill
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С российского экспортного рынка намерен уйти один из крупнейших западных зерновых трейдеров — Viterra, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Viterra собирается объявить о своем решении в ближайшее время. Пока компания отгружает зерно и изучает, как поступить со своими российскими активами.

По данным с сайта компании, в Москве располагается ее маркетинговый офис, в Курской области у нее есть сельскохозяйственное хранилище, в Ростовской области и Краснодарском крае — склады и оборудование в портах.

Это второе за день сообщение о намерении западных поставщиков зерна уйти из России. Ранее источники РБК сообщили, что российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году (начнется 1 июля 2023 года). Кроме того, Cargill начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов в России. В сельскохозяйственном направлении это торговая компания и элеваторы в Краснодарском крае, элеваторы в Воронежской области, речной зерновой терминал в Ростове-на-Дону.

Обе компании вошли в шестерку крупнейших трейдеров российского зерна в первой половине этого сельскохозяйственного сезона, отмечает Bloomberg. В сезоне 2021/22 Viterra была на четвертом месте по объему экспорта зерна из России, Cargill входила в десятку. Первые три места занимали российские компании.

В ноябре прошлого года «Коммерсантъ» писал, что крупный российский производитель удобрений «Уралхим» сообщил президенту Владимиру Путину, что готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из России. Тогда Viterra и Cargill опровергли намерение прекратить работу.

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В декабре прошлого года главы трех «зерновых» регионов России — Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Ставропольского края Владимир Владимиров и Ростовской области Василий Голубев — направили Путину письмо с предложением ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». Такие механизмы приводят к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета, говорил источник РБК, знакомый с содержанием письма.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
зерно экспортеры уход с рынка
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