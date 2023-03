Disney уволила продавшего Marvel миллиардера

Подразделение Айзека Перлмуттера, которое занималось потребительскими товарами, расформируют и объединят с другими командами, сообщило издание FT

Генеральный директор Walt Disney Боб Айгер, с которым у миллиардера Айзека Перлмуттера произошел конфликт (Фото: Charley Gallay / Stringer / Getty Images )

Disney отстранила от должности председателя Marvel Айзека Перлмуттера после ссоры с генеральным директором Бобом Айгером. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники и The New York Times.

По данным газеты, Перлмуттер был уволен в рамках сокращения 7 тыс. рабочих мест в компании. Другие руководители Marvel также теряют свои рабочие места, пишет FT.

К конфликту с Айгером Перлмуттера привело то, что в 2022 году он поддержал инвестора Нельсона Пельтца, пытавшегося получить место в совете директоров Disney. Айгер сопротивлялся этому. Пельтц отказался от этой идеи в феврале после того, как гендиректор Disney объявил о планах сократить расходы.

Помимо этого в 2015 году Айгер реорганизовал Marvel, позволив кинопродюсеру Кевину Фейджи отчитываться перед главой студии Disney, а не перед председателем Marvel. Этот шаг, по данным издания, возмутил Перлмуттера.

В феврале Айгер сообщил CNBC, что в тогда Перлмуттер был «намерен уволить» Фейджи и после того, как Айгер вмешался, чтобы предотвратить это, «оказался очень недоволен».

В книге 2019 года о своем пребывании в Disney Айгер описал Перлмуттера как «легендарно жесткого, замкнутого персонажа» и как имеющего репутацию «до крайности скупого».

Перлмуттер возглавил Marvel Entertainment в 1990-х годах и был главным архитектором продажи компании Disney за $4 млрд в 2009 году. По данным Forbes, его состояние оценивается в $4 млрд. Он занимает 683 место в списке миллиардеров издания.

О планах сократить 7 тыс. сотрудников Айгер сообщил 9 февраля. За счет этого компания планирует сэкономить около $5,5 млрд. В Disney появятся три подразделения. Первое из них будет заниматься контентом в области кино и телевидения, второе будет отвечать за спортивные программы, а третье — за тематические парки и продажу товаров.

27 марта стало известно, что компания приступила к сокращению сотрудников.

Следующий этап сокращений, который окажется более масштабным, пройдет в апреле, а третий этап должен завершиться до начала лета.