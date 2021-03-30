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Во «ВКонтакте» сменился генеральный директор

Возглавлявший социальную сеть Андрей Рогозов стал главой стратегического совета по социальным сетям Mail.ru Group, который будет координировать превращение продуктов компании в экосистему вокруг соцсетей
Mail.ru Group MAIL 1 767,4 +0,66% Купить
Марина Краснова
Марина Краснова (Фото: пресс-служба «ВКонтакте»)

Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова, она сменила на этом посту Андрея Рогозова, который возглавил только что созданный стратегический совет Mail.ru Group по социальным сетям. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

«Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников». Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии», — пояснили в компании.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев считает, что преимущество группы заключается «в знании и понимании социальных связей», поэтому она и строит свою экосистему вокруг социальных сетей.

«У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они работают сообща, причем их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше: внутренние интеграции — это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему», — заявил он.

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Технологии и медиа
Фото:Osman Orsa / Reuters

Mail.ru Group принадлежат социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовый сервис и портал Mail.ru, мессенджеры ICQ, Tam Tam, «Агент Mail.ru» и Myteam. Также в состав компании входит международный игровой бренд My.Games, она владеет сервисом частных объявлений «Юла», сервисом Maps.me, долями в сервисах GeekBrains, Skillbox и в школе программирования «Алгоритмика». Mail.ru Group совместно с Alibaba Group, «МегаФоном» и РФПИ создала совместное предприятие «AliExpress Россия», а вместе со Сбербанком развивает o2o-платформу в сфере еды и транспорта.

По информации группы, направление соцсетей и коммуникационных сервисов принесло ей около половины выручки в 2020 году — 52,7 млрд руб. Аудитория «Одноклассников», по данным Mediascope, составляет 40 млн человек, «ВКонтакте» в России — 73,4 млн. В пандемийном 2020 году количество активных рекламодателей во «ВКонтакте» выросло на 30% год к году, а у «Одноклассников» — на 34,8%, сообщили в компании.

Ранее Mail.ru Group заявила, что не собирается выходить из активов совместного предприятия со Сбербанком: это был ответ на публикацию Financial Times, которая утверждала, что партнеры готовятся разделить свое совместное предприятие «О2О Холдинг», которое стоит около $1,6 млрд. По информации газеты, переговоры о грядущем «разводе» идут при участии Кремля.

«Мы довольны высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ru Group не планирует выходить», — заявил РБК руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
«ВКонтакте» Борис Добродеев Mail.ru Group
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