Во «ВКонтакте» сменился генеральный директор

Возглавлявший социальную сеть Андрей Рогозов стал главой стратегического совета по социальным сетям Mail.ru Group, который будет координировать превращение продуктов компании в экосистему вокруг соцсетей

Марина Краснова (Фото: пресс-служба «ВКонтакте»)

Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова, она сменила на этом посту Андрея Рогозова, который возглавил только что созданный стратегический совет Mail.ru Group по социальным сетям. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

«Стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников». Новая структура позволит проще синхронизироваться и устанавливать приоритеты, эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии», — пояснили в компании.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев считает, что преимущество группы заключается «в знании и понимании социальных связей», поэтому она и строит свою экосистему вокруг социальных сетей.

«У каждой соцсети своя аудитория, своя сильная команда, свои наработки и свои технологии, но при этом над многими проектами они работают сообща, причем их решения применяются далеко за пределами самих соцсетей. И дальше таких проектов будет больше: внутренние интеграции — это фокус для всех наших команд, из набора продуктов мы стремительно превращаемся в экосистему», — заявил он.