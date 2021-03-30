В Mail.ru ответили на данные о «разводе» со Сбербанком

На статью в Financial Times о переговорах по разделу совместного предприятия, в которых участвует Кремль, оба партнера — Сбербанк и Mail.ru Group — ответили, что довольны сотрудничеством

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания Mail.ru Group не собирается выходить из совместного предприятия со Сбербанком. Об этом говорится в комментарии, поступившем в РБК. Ранее Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что партнеры готовятся разделить свое совместное предприятие «О2О Холдинг», которое стоит около $1,6 млрд. Издание утверждало, что переговоры о грядущем «разводе» идут при участии Кремля.

«Мы довольны высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ru Group не планирует выходить», — заявил РБК руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин.

Накануне представитель Сбербанка прокомментировал статью FT, сказав, что «компании, входящие в наш o2o-бизнес (online-to-offline), активно и успешно развиваются».

«Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров», — отметил он.

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия («О2О Холдинг») летом 2019 года. Тогда сообщалось, что стоимость СП составит 100 млрд руб. Сделка была закрыта в декабре 2019 года. От Mail.ru Group в совместное предприятие вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», от Сбербанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex. Кроме того, Сбербанк инвестировал в СП 38 млрд руб. В августе 2020 года партнеры инвестировали в него еще 12 млрд руб. В СП входит доля в картографическом сервисе 2ГИС, сервисы доставки продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе».