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В Mail.ru ответили на данные о «разводе» со Сбербанком

На статью в Financial Times о переговорах по разделу совместного предприятия, в которых участвует Кремль, оба партнера — Сбербанк и Mail.ru Group — ответили, что довольны сотрудничеством
Mail.ru Group MAIL 1 755 -0,05% Купить
Сбербанк SBER ₽292,87 -0,15% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания Mail.ru Group не собирается выходить из совместного предприятия со Сбербанком. Об этом говорится в комментарии, поступившем в РБК. Ранее Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника сообщила, что партнеры готовятся разделить свое совместное предприятие «О2О Холдинг», которое стоит около $1,6 млрд. Издание утверждало, что переговоры о грядущем «разводе» идут при участии Кремля.

«Мы довольны высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ru Group не планирует выходить», — заявил РБК руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин.

Накануне представитель Сбербанка прокомментировал статью FT, сказав, что «компании, входящие в наш o2o-бизнес (online-to-offline), активно и успешно развиваются».

«Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров», — отметил он.

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия («О2О Холдинг») летом 2019 года. Тогда сообщалось, что стоимость СП составит 100 млрд руб. Сделка была закрыта в декабре 2019 года. От Mail.ru Group в совместное предприятие вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», от Сбербанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex. Кроме того, Сбербанк инвестировал в СП 38 млрд руб. В августе 2020 года партнеры инвестировали в него еще 12 млрд руб. В СП входит доля в картографическом сервисе 2ГИС, сервисы доставки продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе».

FT узнала о переговорах с Кремлем о «разводе» «Сбера» и Mail.ru
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

По итогам 2020 года выручка Mail.ru Group выросла на 21,2% по сравнению с 2019 годом и составила 107,4 млрд руб. Результаты превысили как прогноз компании, который она давала в начале прошлого года (103–105 млрд руб.), так и скорректированный в связи с пандемией коронавируса прогноз (более 100 млрд руб.). Темпы роста оказалась сопоставимы с событиями 2019 года, когда выручка компании выросла на 22,4% по сравнению с предыдущим годом.

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При этом показатель EBITDA компании за прошлый год снизился на 7,3%, до 26,98 млрд руб. Чистая прибыль компании упала на 32,1%, до 10 млрд руб.

Тогда же говорилось, что «O2O Холдинг» совокупно с еще одним совместным предприятием — «AliExpress Россия» по итогам 2020 года принесли Mail.ru Group в сумме 11,9 млрд руб. убытка.

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Владислав Скобелев
Сбербанк совместное предприятие Mail.ru Group
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