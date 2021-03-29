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FT узнала о переговорах с Кремлем о «разводе» «Сбера» и Mail.ru

По сведениям Financial Times, совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group находится на грани развода. За разрешением прекратить партнерство компании обратились в Кремль, говорят источники издания
Сбербанк SBER ₽293,09 +0,64% Купить
Mail.ru Group MAIL 1 760 +1,62% Купить
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сбербанк и Mail.ru Group готовятся разделить свое совместное предприятие, которое стоит около $1,6 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

По словам двух собеседников издания, компании обратились в Кремль за разрешением разделить активы совместного предприятия.

Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев. Представитель Сбербанка в ответ на запрос РБК сообщил, что «компании, входящие в наш O2O (online-to-offline) бизнес, активно и успешно развиваются». «Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров», — отметил представитель банка и указал, что Mail.ru Group «обладает экспертизой создания сложных ИТ-решений, пользовательских цифровых продуктов и является сейчас нашим равноправным партнером в совместном предприятии О2О».

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия («О2О Холдинг») летом 2019 года. Тогда сообщалось, что стоимость СП составит 100 млрд руб. Сделка была закрыта в декабре 2019 года. От Mail.ru Group в совместное предприятие вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», от Сбербанка — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex. Кроме того, Сбербанк инвестировал в СП 38 млрд руб. В августе 2020 года партнеры инвестировали в него еще 12 млрд руб. В СП входят сервис доставки из магазинов «СберМаркет», доля в картографическом сервисе 2ГИС, сервисы доставки продуктов «Самокат» и готовой еды «Кухня на районе».

FT в ноябре прошлого года уже писала о том, что у Сбербанка и Mail.ru Group существуют разногласия по поводу управления и корпоративной культуры, которые могут привести к «разводу» компаний. Источники FT сравнивали разногласия партнеров с теми, которые уже были у Сбербанка и «Яндекса» — компании планировали строить «российский Amazon», но в итоге в июне 2020 года объявили о «разводе». Теперь, как писала FT, разногласия между Сбербанком и Mail.ru Group возникли из-за того, на какой основе будет развиваться их общая платформа — соцсети «ВКонтакте», которой владеет Mail.ru Group, или финансовой сети Сбербанка. Кроме того, Сбербанк якобы был недоволен тем, что недостаточно влияет на Mail.ru Group после покупки 36% компании «МФ Технологии», которая контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга.

Согласно отчетностям компаний, за 2020 год «О2О Холдинг» принес 27,8 млрд руб. убытка банку. В целом нефинансовый бизнес для Сбербанка в 2020 году оказался прибыльным — прибыль составила 8,6 млрд руб., однако сложилась за счет продажи «Яндексу» доли в «Яндекс.Маркет» при «разводе» компаний, которая принесла Сбербанку 19,8 млрд руб.

Авторы
Георгий Перемитин Георгий Перемитин, Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Владислав Скобелев
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