Apple не удалось запретить Swatch использовать фразу Стива Джобса

Помимо этого, Apple пыталась оспорить использование Swatch слогана Tick Different («Тикай иначе»). Швейцарский производитель придумал его для рекламы своих часов Bellamy с NFC-модулем для бесконтактных платежей в 2015 году.

Apple заявила, что слоган созвучен с ее слоганом Think Different («Думай иначе»), который компания использовала в рекламе в 1997-2002 годы. Тогда эта фраза задумывалась как ответ главному в то время конкуренту Apple на рынке персональных компьютеров — компании IBM. Ее слоганом был Think.

Однако Swatch заявила, что слоган Tick Different — это отсылка к ее собственной кампании из 1980-х годов «Always different, always new» («Всегда разный, всегда новый»). В результате суд поддержал производителя часов.