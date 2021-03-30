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Apple не удалось запретить Swatch использовать фразу Стива Джобса

Компания пыталась оспорить право Swatch на фразу One more thing («Еще кое-что»). Ее на презентациях новых продуктов Apple традиционно использовал Стив Джобс
Apple AAPL $121,4 +0,25% Купить
Стив Джобс
Стив Джобс (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Компания Apple не смогла оспорить в суде право швейцарского производителя часов Swatch Group на фразу One more thing («Еще кое-что»), сообщил Bloomberg.

Swatch запатентовала фразу One more thing в 2015 году. Эти слова на презентация Apple традиционно использовал основатель компании Стив Джобс. Он говорил их перед тем, как анонсировать новый продукт.

Aplple назвала действия Swatch недобросовестными и подала в суд. Однако тот отказался удовлетворить требования компании. Регистрация этой фразы могла быть попыткой Swatch «досадить» Apple, однако Apple не может запретить сделать это, заявил судья. В то же время он допустил, что известная фраза в действительности изначально принадлежала лейтенанту Коломбо — герою одноименного детективного сериала, как и утверждали в Swatch.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Apple и Swatch спорят в суде из-за использования слоганов не впервые. В 2016 году производитель часов оспорил патентную заявку Apple на бренд iWatch. Та планировала назвать так свои «умные» часы, чтобы поддержать единообразие в названии продуктов, однако швейцарская компания заявила, что название слишком похоже на iSwatch. В результате суд поддержал Swatch, а Apple пришлось придумать своим часам другое название — Apple Watch.

Помимо этого, Apple пыталась оспорить использование Swatch слогана Tick Different («Тикай иначе»). Швейцарский производитель придумал его для рекламы своих часов Bellamy с NFC-модулем для бесконтактных платежей в 2015 году. 

Apple заявила, что слоган созвучен с ее слоганом Think Different («Думай иначе»), который компания использовала в рекламе в 1997-2002 годы. Тогда эта фраза задумывалась как ответ главному в то время конкуренту Apple на рынке персональных компьютеров — компании IBM. Ее слоганом был Think.

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Однако Swatch заявила, что слоган Tick Different — это отсылка к ее собственной кампании из 1980-х годов «Always different, always new» («Всегда разный, всегда новый»). В результате суд поддержал производителя часов.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Apple Swatch Стив Джобс
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