Apple не удалось запретить Swatch использовать фразу Стива Джобса

Компания пыталась оспорить право Swatch на фразу One more thing («Еще кое-что»). Ее на презентациях новых продуктов Apple традиционно использовал Стив Джобс

Стив Джобс (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Компания Apple не смогла оспорить в суде право швейцарского производителя часов Swatch Group на фразу One more thing («Еще кое-что»), сообщил Bloomberg.

Swatch запатентовала фразу One more thing в 2015 году. Эти слова на презентация Apple традиционно использовал основатель компании Стив Джобс. Он говорил их перед тем, как анонсировать новый продукт.

Aplple назвала действия Swatch недобросовестными и подала в суд. Однако тот отказался удовлетворить требования компании. Регистрация этой фразы могла быть попыткой Swatch «досадить» Apple, однако Apple не может запретить сделать это, заявил судья. В то же время он допустил, что известная фраза в действительности изначально принадлежала лейтенанту Коломбо — герою одноименного детективного сериала, как и утверждали в Swatch.

Apple и Swatch спорят в суде из-за использования слоганов не впервые. В 2016 году производитель часов оспорил патентную заявку Apple на бренд iWatch. Та планировала назвать так свои «умные» часы, чтобы поддержать единообразие в названии продуктов, однако швейцарская компания заявила, что название слишком похоже на iSwatch. В результате суд поддержал Swatch, а Apple пришлось придумать своим часам другое название — Apple Watch.