Компания экс-советника главы РЖД удвоила прибыль в 2019 году

Лизинговая компания «Трансфин-М», принадлежащая бывшему топ-менеджеру РЖД Алексею Тайчеру, в 2019 году вдвое увеличила прибыль — до 9 млрд руб. Совместно с ВЭБом она создала третьего по размеру грузового железнодорожного оператора

Алексей Тайчер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Лизинговая компания «Трансфин-М», принадлежащая через «ТФМ-Гарант» бывшему советнику главы РЖД и экс-главе Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексею Тайчеру, за 2019 год увеличила чистую прибыль вдвое, до 9,09 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Выручка «Трансфин-М» составила 66,7 млрд руб., что на 30% превышает аналогичный показатель за 2018 год.

Консолидированный портфель, включающий лизинговые контракты «Трансфин-М» и ее дочерних компаний, в 2019 году составил 216,2 млрд руб. Ключевые сегменты: железнодорожный транспорт — 89% (192,3 млрд руб.); спецтехника — 7% (14,6 млрд руб.); морские и речные суда — 3% (6,5 млрд руб.).

В середине декабря 2019 года «Трансфин-М» совместно в ВЭБ.РФ создал третьего по размеру грузового железнодорожного оператора «Атлант» — после ФГК и Первой грузовой компании Владимира Лисина. Как сообщал источник РБК, в парке новой компании будет около 75 тыс. вагонов. Аналитики оценивали стоимость оператора к концу 2020 года в 30 млрд руб.

«Рост показателей обусловлен улучшением конъюнктуры процентных ставок и стабильным качеством лизингового портфеля в сочетании с сильными рыночными позициями компании», — заявил гендиректор «Трансфин-М» Максим Анищенков (его слова приводятся в сообщении).