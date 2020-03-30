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Компания экс-советника главы РЖД удвоила прибыль в 2019 году

Лизинговая компания «Трансфин-М», принадлежащая бывшему топ-менеджеру РЖД Алексею Тайчеру, в 2019 году вдвое увеличила прибыль — до 9 млрд руб. Совместно с ВЭБом она создала третьего по размеру грузового железнодорожного оператора
Алексей Тайчер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Лизинговая компания «Трансфин-М», принадлежащая через «ТФМ-Гарант» бывшему советнику главы РЖД и экс-главе Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексею Тайчеру, за 2019 год увеличила чистую прибыль вдвое, до 9,09 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Выручка «Трансфин-М» составила 66,7 млрд руб., что на 30% превышает аналогичный показатель за 2018 год.

Консолидированный портфель, включающий лизинговые контракты «Трансфин-М» и ее дочерних компаний, в 2019 году составил 216,2 млрд руб. Ключевые сегменты: железнодорожный транспорт — 89% (192,3 млрд руб.); спецтехника — 7% (14,6 млрд руб.); морские и речные суда — 3% (6,5 млрд руб.).

В середине декабря 2019 года «Трансфин-М» совместно в ВЭБ.РФ создал третьего по размеру грузового железнодорожного оператора «Атлант» — после ФГК и Первой грузовой компании Владимира Лисина. Как сообщал источник РБК, в парке новой компании будет около 75 тыс. вагонов. Аналитики оценивали стоимость оператора к концу 2020 года в 30 млрд руб.

«Рост показателей обусловлен улучшением конъюнктуры процентных ставок и стабильным качеством лизингового портфеля в сочетании с сильными рыночными позициями компании», — заявил гендиректор «Трансфин-М» Максим Анищенков (его слова приводятся в сообщении).

Тайчер с партнерами приобрел эту компанию в прошлом году у пенсионного фонда РЖД НПФ «Благосостояние», после того как получил одобрение от Федеральной антимонопольной службы в августе 2019 года. До этого служба блокировала, указывая на аффилированность покупателей с РЖД «на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности».

До конца 2018 года Тайчер возглавлял ФГК, а затем стал советником гендиректора РЖД Олега Белозерова на общественных началах, курирующим логистический блок. Он получил одобрение ФАС на сделку через две недели после того, как покинул пост советника гендиректора РЖД и вышел из советов директоров ее «дочек».

Автор: Мария Кокорева
Теги: ВЭБ, РЖД, вагоны, лизинг, Олег Белозеров
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