Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций

В обмен на снятие ограничений Дерипаска обязался снизить свою долю в En+ (через которую он владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») примерно с 70 до 44,95%. Ему также запретили голосовать пакетом акций более 35% и увеличивать свою долю в компании. Прямая доля Дерипаски в UC Rusal составит 0,01%, а дивиденды на бумаги будут поступать на заблокированный банковский счет.

Остальные голоса миллиардера будут переданы трасту, который обязуется голосовать таким же образом, как большинство других акционеров, не связанных с Дерипаской и его семьей. Условиями Минфина также предусмотрено дальнейшее снижение доли Дерипаски в En+ и изменение состава совета директоров компании.

Кроме того, часть принадлежавшей Дерипаске доли в En+ должна перейти банку ВТБ или другой организации, которая не находится под санкциями США, а претендента на этот пакет необходимо согласовать с OFAC.

После снятия санкций с его компании Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина.

В иске бизнесмен заявил, что стал последней жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он потерпел ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

Согласно данным с сайта En+, 44,95% En+ принадлежат Дерипаске через B-Finance, второй крупнейший акционер — ВТБ с 21,68%. Бывшим членам семьи, сказано на сайте, принадлежит 6,75%, основанному Дерипаской фонду «Вольное дело» — 3,22%.