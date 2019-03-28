Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций

Минфин США организовал аудиторскую проверку UC Rusal, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
«Это не проверка OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — РБК), а аудит, который был согласован в рамках условий по снятию санкций», — рассказал Reuters представитель UC Rusal, добавив, что им занимается фирма, нанятая американской стороной.
На момент публикации материала OFAC не ответило на запрос Reuters.
UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года. Это было сделано из-за того, что миллиардер действует от имени или в интересах высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации, а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России, пояснили в ведомстве.
В конце января OFAC объявило о решении снять санкции с трех компаний, ранее подконтрольных Дерипаске — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Сам предприниматель в санкционных списках США остался.