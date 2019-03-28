Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,21 0,38 EUR Бирж. 73,20 0,30 Brent 66,74 -1,16% USD Нал. 65,56 64,74 EUR Нал. 73,69 72,71 USD ЦБ 64,80 0,21 EUR ЦБ 72,89 0,17 EUR/USD 1,1223 -0,0021 BTC/USD Бирж. 4 081,80 -20,80 IMOEX 2 494,63 0,29% RTSI 1 205,14 -0,17% DJIA 25 625,59 -0,13% Nasdaq 7 643,38 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $73 (+9,35%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
Ford $12 (+39,53%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
BRENT $73 (+9,35%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
Ford $12 (+39,53%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 64,8 (+0,21) Quote, 15:16
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 72,89 (+0,17) Quote, 15:16
СК заподозрил Ишаева в хищении денег у «Роснефти» Общество, 15:46 Какой будет первая блокчейновая страховая компания Pro, 15:42 Медведев подписал распоряжение о создании инновационного центра МГУ Общество, 15:36 На угрожавшего убийством учительнице осетинского экс-депутата завели дело Общество, 15:29 Представители Парфенова объяснили решение YouTube скрыть выпуск «Намедни» Общество, 15:25 Леонард Блаватник профинансирует съемки фильма «Мастер и Маргарита» Технологии и медиа, 15:24 Почему цена Bitcoin может не вырасти: три причины Крипто, 15:24 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 15:24 Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора Финансы, 15:19 В МИДе усомнились в возможности поездок в Турцию по внутренним паспортам Общество, 15:16 Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на каршеринг Pro, 15:08 Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта Бизнес, 15:08 В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле Политика, 15:05 En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами» Бизнес, 15:03
Бизнес ,  
0 
Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций
После снятия американских санкций с UC Rusal Олега Дерипаски Минфин США нанял аудитора, чтобы проверить, как компания выполняет условия сделки с Вашингтоном
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Минфин США организовал аудиторскую проверку UC Rusal, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Это не проверка OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — РБК), а аудит, который был согласован в рамках условий по снятию санкций», — рассказал Reuters представитель UC Rusal​, добавив, что ​им занимается фирма, нанятая американской стороной.

На момент публикации материала OFAC не ответило на запрос Reuters.

UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года. Это было сделано из-за того, что миллиардер действует от имени или в интересах высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации, а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России, пояснили в ведомстве.

В конце января OFAC объявило о решении снять санкции с трех компаний, ранее подконтрольных Дерипаске — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Сам предприниматель в санкционных списках США остался.

Бизнес
Снятие санкций с компаний Дерипаски. Главное

В обмен на снятие ограничений Дерипаска обязался снизить свою долю в En+ (через которую он владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») примерно с 70 до 44,95%. Ему также запретили голосовать пакетом акций более 35% и увеличивать свою долю в компании. Прямая доля Дерипаски в UC Rusal составит 0,01%, а дивиденды на бумаги будут поступать на заблокированный банковский счет.

Остальные голоса миллиардера будут переданы трасту, который обязуется голосовать таким же образом, как большинство других акционеров, не связанных с Дерипаской и его семьей. Условиями Минфина также предусмотрено дальнейшее снижение доли Дерипаски в En+ и изменение состава совета директоров компании.

Бизнес
Rusal на свободе: что будет с компанией после отмены санкций США

Кроме того, часть принадлежавшей Дерипаске доли в En+ должна перейти банку ВТБ или другой организации, которая не находится под санкциями США, а претендента на этот пакет необходимо согласовать с OFAC.

После снятия санкций с его компании Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина.

В иске бизнесмен заявил, что стал последней жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он потерпел ущерб в $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния.

Политика
Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой

Согласно данным с сайта En+, 44,95% En+ принадлежат Дерипаске через B-Finance, второй крупнейший акционер — ВТБ с 21,68%. Бывшим членам семьи, сказано на сайте, принадлежит 6,75%, основанному Дерипаской фонду «Вольное дело» — 3,22%.

Автор: Наталья Демченко
Теги: UC Rusal, Санкции, аудит, Стивен Мнучин, Олег Дерипаска
Материалы по теме
Потанин возобновит переговоры с Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»
Бизнес
Rusal восстановил отгрузку продукции в США
Бизнес
Дерипаске начислили последнее вознаграждение за работу в совдире UC Rusal
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter