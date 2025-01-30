Премьер Болгарии сообщил о семи претендентах на покупку НПЗ ЛУКОЙЛа

Болгарии нет среди претендентов на покупку «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», уточнил Желязков. Покупку НПЗ обсуждали «КазМунайГаз» и венгерская MOL

Нефтеперерабатывающий завод ОАО «ЛУКОЙЛ» в городе Бургас в Болгарии (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Семь компаний претендуют на покупку нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», заявил премьер-министр Болгарии

Росен Желязков на слушаниях в парламенте, его слова приводит BNR. ЛУКОЙЛ запросил около $2 млрд, сообщил премьер.

Изначально интерес к НПЗ проявили 24 компаний, сказал он. Ожидается, что переговорный процесс возобновится в начале февраля.

Желязков уточнил, что Болгарии нет в списке претендентов. «При этом болгарского государства нет в списке потенциальных покупателей. Болгарское государство могло бы стать покупателем, если, конечно, на это будет воля Народного собрания и для этого будет финансирование», — пояснил он.

Лидер партии «ДПС-Новое начало» Делян Пеевски призвал государство купить НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас». Национализацию завода поддерживает и партия МЕЧ. Однако такую возможность отвергли в ГЕРБ и «Продолжаем перемены» (ПП).

С января 2024 года в Болгарии действовал запрет на импорт нефти на НПЗ, а с марта вступил в силу полный запрет на импорт российской нефти.

ЛУКОЙЛ не исключил продажу активов в ответ на «дискриминационные законы, другие несправедливые, предвзятые политические решения».

В январе «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу компании «КазМунайГаз» сообщал, что та обсуждает с ЛУКОЙЛом возможность покупки «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас». Приобрести НПЗ хотела и венгерская компания MOL, передавало BNT со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» находится в Бургасе на черноморском побережье Болгарии. Компания называет его самым крупным предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове и основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. ЛУКОЙЛ владеет им с 1999 года. «Нефтохим» обеспечивает 80% потребностей Болгарии в дизельном топливе и бензине и составляет десятую часть ВВП страны.