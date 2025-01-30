Bloomberg узнал о доле Керимова в SpaceX

С 2017 года Керимов через Heritage Trust владел долей в SpaceX, изначально она составляла 1%, пишет Bloomberg. Сенатор попал под санкции спустя год, однако траст заблокировали только после начала военной операции на Украине

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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов владел долей в американской компании SpaceX Илона Маска через трастовый фонд Heritage Trust в штате Делавэр, пишет Bloomberg со ссылкой на четыре источника, в том числе «двух бывших высокопоставленных чиновников» Министерства внутренней безопасности США.

По словам собеседников агентства, Керимов получил долю в SpaceX в 2017 году, изначально она составляла около 1%. Спустя год он попал под санкции Минфина США за «зловещую деятельность России по всему миру». Действия министерства были направлены на то, чтобы заблокировать его активы и помешать вести бизнес с американскими компаниями.

Компания Citigroup Inc., которая управляла Heritage Trust, обращалась за разъяснениями в американский Минфин и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации, сказал Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

Четыре года спустя, в июне 2022 года, Казначейство заблокировало траст на $1 млрд, который, по его данным, был создан в 2017 году для активов Керимова в США. К этому моменту доля в SpaceX была уже продана, рассказали источники агентства.

Представитель Citigroup отказался отвечать на вопросы Bloomberg . Он сослался на предыдущее официальное заявление компании в ноябре насчет начала расследования предполагаемых связей с Россией. «Citigroup стремится вести все дела с максимальным вниманием к соблюдению всех законов и нормативных актов», — заявили тогда там. Минфин США, SpaceX и Маск не ответили на запрос агентства о комментарии.

После блокировки Heritage Trust власти США продолжают выявлять все больше американских компаний, в которые инвестировал траст, сказал источник Bloomberg. Однако он отказался уточнять, о каких организациях идет речь.

По версии Bloomberg Billionaires Index, Керимов занимает 17-е место среди богатейших россиян и 282-е место в общем рейтинге с состоянием около $9,9 млрд. С 2008 года он является сенатором от Дагестана. После начала военной операции на Украине попал под санкции ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Россия считает ограничения западных стран незаконными и требует их отменить.