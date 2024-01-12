Purina опровергла данные о вреде кормов Pro Plan для собак и кошек

Purina назвала ложью утверждения о судорогах у собак и кошек из-за корма

Несколько десятков пользователей соцсетей сообщили о заболевании и смерти домашних животных после употребления корма Pro Plan. В Purina назвали такие сообщения ложными и бездоказательными

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Американская компания Purina, «дочка» швейцарской Nestle, назвала слухами утверждения о заболевании десятков домашних животных, в основном собак, после употребления ее кормов Pro Plan, пишет The New York Times. Компания так ответила на появившиеся в последние недели сообщения и видео в TikTok и Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Эти сообщения не были ничем подкреплены, пишет газета.

«Эти ложные заявления могут создавать лишний стресс для владельцев домашних животных», — приводит издание слова пресс-секретаря Purina Лори Вестхофф, У компании нет данных, указывающих на наличие проблем с каким-либо продуктом, добавила она.

В Purina также сообщили о росте числа обращений покупателей за последние дни с вопросами о возможных отзывах продуктов из магазинов или наличии проблем. «В ответ мы сообщаем им, что эти слухи не соответствуют действительности, и что наш корм безопасен для животных», — заявила Вестхофф.

В появившихся в TikTok и Facebook сообщениях говорилось, что после употребления кормов Pro Plan у собак возникали судороги, рвота и диарея, некоторые из них умирали. Одно из сообществ в Facebook получило 197 о проблемах у животных, 51 из них якобы умерло. Обеспокоенные пользователи соцсети призвали бойкотировать товары Purina, пишет газета.

В Purina назвали такие сообщения безосновательными. «Как компания, которая ежегодно кормит более 100 млн кошек и собак, мы никогда не рискуем здоровьем домашних животных», — отметила пресс-секретарь.