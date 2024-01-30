Бизнес начал грозить исками судовладельцам из-за боязни хуситов

Фрахтователи требуют исключить из контрактов пункт «о военном времени», чтобы заставить судовладельцев направлять корабли через Суэцкий канал, пишет FT. Большинство из них ранее изменили путь на более длинный из-за атак хуситов

Фото: Suez Canal Authority / Reuters

Продавцы таких сырьевых товаров, как железная руда и зерно, угрожали судебными исками судовладельцам и пытались изменить условия контрактов для использования маршрута через Суэцкий канал — опасного, но дешевого и быстрого. Об этом пишет Financial Times (FT).

С начала атак йеменских хуситов в ноябре многие западные судовладельцы изменили маршруты, которые обычно проходили через Суэцкий канал и Красное море, на более длинный путь через мыс Доброй Надежды. Однако, как пишет FT, председатель швейцарской Allseas Marine Майкл Бодуроглу рассказал, что ряд компаний, которые нанимают у него суда для перевозки сыпучих грузов, просят исключить из контракта стандартный пункт о «военном времени». По данным газеты, это позволяет судовладельцам перенаправить судно на «слишком опасный» маршрут, то есть заставить продолжить плавание через Суэцкий канал.

«Для владельца [судна] согласиться на это — огромный риск. Что он собирается делать, если начнется активная война, которая создаст риски для всех судов? Его ответственность будет огромной», — приводит издание слова Бодуроглу. При этом он счел неразумными отказы от возможности изменить маршрут.

Юрист на условиях анонимности рассказал FT, что фрахтователи обеспокоены возможными отказами конечных покупателей платить за груз, доставленный с опозданием. По его словам, судовладельцам пригрозили судебными исками о возмещении убытков за несвоевременную доставку товаров.

Один из руководителей судоходной компании Genco Shipping Джон Вобенсмит заявил, что фрахтователи не возражали против маршрута его судов. Однако он предположил, что ряд более мелких фрахтователей могут быть «менее искушенными».

Из западных нефтекомпаний еще в декабре от перевозки топлива в Красном море отказалась BP, об аналогичном решении объявили также датская судоходно-логистическая Moller-Maersk Group, немецкая Hapag-Lloyd и французская CMA CGM.

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Хуситы объявили о планах атаковать корабли в Красном море в качестве «ответной меры» на действия Израиля в секторе Газа. По их словам, нападения будут совершаться на корабли, связанные с еврейским государством. Однако атакам подверглись коммерческие суда разных стран. Так, 26 января ракета хуситов попала в танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura, который перевозил российское топливо. Bloomberg писал, что после этого инцидента создалась угроза для перевозок нефти в Красном и Аравийском морях.