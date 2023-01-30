Дилеры АвтоВАЗа остались с машинами трех цветов из-за дефицита краски

АвтоВАЗ работает над налаживаем поставок, сообщили в концерне. В Минпромторге нехватку лакокрасочных материалов назвали кратковременной и не влияющей на объем производства

Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС

С конца прошлого года модельный ряд для дилеров АвтоВАЗа оказался доступен только в нескольких цветах, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных продавцов. Ситуация связана с нехваткой лакокрасочных материалов и ее планируется решить в ближайшие недели, заявил изданию представитель автопроизводителя.

С ноября—декабря АвтоВАЗ начал красить модель Granta в два цвета — черный и белый. Другие модели — Niva Legend, Travel и Bronto — доступны в темно-зеленом, а линейка коммерческих Lada — в белом, рассказал газете топ-менеджер одного из региональных дилеров. Тенденция сохраняется в первом квартале, что будет в апреле и позже — неизвестно, добавил он.

Информацию подтверждает и неназванный топ-менеджер федерального дилера АвтоВАЗа. Сейчас другие цвета есть «в единичном количестве», а более широкая цветовая гамма, по его словам, появится в марте.

В данный момент есть поступления автомобилей в сером и коричневом цветах, но заказать новые можно только в трех вышеупомянутых, сказали в еще одном дилерском центре. «Велика вероятность, что такая ситуация продлится до марта», — указал источник газеты.

В то же время собеседник издания уверен, что на спросе это не скажется, поскольку, по его словам, большая часть продаж приходится именно на черные и белые автомобили. В условиях дефицита принципиальное значение имеет стоимость автомобилей, а не их цвет, считает источник.

«Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок», — прокомментировал ситуацию представитель АвтоВАЗа. В Минпромторге отметили, что отсутствие ряда некоторых позиций лакокрасочных материалов не влияет на объем производства и имеет краткосрочный характер. «В ближайшее время ситуация будет стабилизирована», — сказали в министерстве.

На фоне ухода иностранных автопроизводителей из России после начала военной операции на Украине доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла рекордного за 10 лет уровня. По оценке концерна, по итогам 2022 года она составила 27,9%, а осенью достигала 40%.

Из-за нехватки комплектующих АвтоВАЗ прошлой весной приостанавливал производство, но возобновил его летом. Риски срыва поставки компонентов и нарушения логистических цепочек присутствуют и по-прежнему высоки, сообщал глава автоконцерна Максим Соколов.