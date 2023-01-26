Дилеры предложили увеличить сроки гарантийного ремонта автомобилей

В Роспотребнадзоре заявили о неумении дилеров договариваться с клиентами и выступили против поправок в закон о защите потребителей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила за увеличение срока гарантийного ремонта, предусмотренного законом «О защите потребителей», с 45 до 90 дней, пишут «Известия».

На фоне прекращения работы в России ряда иностранных автопроизводителей дилеры часто не могут выполнить ремонт в срок, заявил вице-президент ассоциации Алексей Подщеколдин. Это связано с трудностями и задержками при поставках деталей и запчастей.

При срыве срока ремонта техническим центром действующее законодательство дает право потребителю требовать неустойку в размере 1% от цены автомобиля за каждый день просрочки, отмечает газета. Увеличение максимального срока гарантийного ремонта позволит дилерам избежать многомиллионных исков, заявили в РОАД.

В ассоциации также предложили полностью переложить на производителей обязанность по замене бракованных автомобилей. Сейчас клиенты могут выдвигать такое требование как к производителю, так и к дилеру.

Еще одно предложение РОАД касается оценки стоимости автомобиля, когда клиент расторгает договор и требует вернуть деньги. Она не учитывает износа и устанавливается, исходя из цены на машину на момент расторжения договора. С учетом роста цен это зачастую приводит к тому, утверждают в ассоциации, что клиент получает сумму большую, чем он заплатил при покупке. «Поэтому в случае расторжения договора при определении цены мы предлагаем учитывать амортизацию машины», — сказали в РОАД.

В Роспотребнадзоре не поддержали предложения ассоциации и выступили против изменений в закон «О защите потребителей». Там считают, что действующие нормы продемонстрировали свою жизнеспособность, а проблемы возникают из-за «неумения» дилеров договариваться с клиентами.