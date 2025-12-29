ИИ-стартапы накопили рекордные суммы на случай взрыва пузыря

Инвесторы посоветовали ИИ-стартапам создавать подушку безопасности на случай, если бум инвестиций 2025 года в 2026-м сменится спадом. По данным аналитиков, в этом году был побит рекорд по объему инвестиций — привлечено $150 млрд

Фото: Stock-Asso / Shutterstock

Самые перспективные стартапы Кремниевой долины за 2025 год привлекли $150 млрд инвестиций, опираясь на советы спонсоров. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные PitchBook — компании — поставщика данных о глобальных рынках частного капитала.

Как отмечает издание, спонсоры посоветовали стартапам создавать «устойчивые балансы», чтобы защитить себя на случай, если бум инвестиций в искусственный интеллект сменится спадом в 2026 году.

Fortress balance sheet — термин, которому нет определенного аналога в русском языке, наиболее близкое по смыслу сочетание слов — устойчивые/прочные балансы. В финансовой сфере понятие применяется для описания компаний с исключительно сильным и устойчивым финансовым положением, способных противостоять экономическим спадам, потрясениям или длительным периодам неопределенности.

Данные PitchBook показали, что крупнейшие частные компании США привлекли рекордную сумму инвестиций с начала года, побив предыдущий рекорд в $92 млрд, привлеченных в 2021 году. В частности, инвесторы поддержали ведущих разработчиков в области искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Anthropic.

Венчурные капиталисты и отраслевые эксперты, опрошенные FT, говорят, что привлеченные средства помогут защитить основоположников развития технологии от спада инвестиций, поскольку на публичные рынки начинает влиять беспокойство по поводу крупных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта. Полученные деньги также помогут продолжать рост.

«Куй железо, пока горячо», — сказал Лукас Свишер, партнер американской компании по управлению инвестициями Coatue, вложивший средства в OpenAI, Databricks и SpaceX. «2026 год может принести что-то неожиданное <…> когда рынок предоставит такую возможность, создайте прочный финансовый баланс», — посоветовал инвестор.

В этом году объем привлеченных ИИ-стартапами средств вырос благодаря нескольким беспрецедентно крупным сделкам, поясняет FT. Среди них — привлечение OpenAI $41 млрд в рамках раунда финансирования под руководством японской SoftBank, а также привлечение Anthropic $13 млрд в сентябре. Кроме того, Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) получила более $14 млрд для стартапа Scale AI, занимающегося подготовкой обучающих данных для машинного обучения,

Другим фактором, поспособствовавшим буму привлечения инвестиций в 2025 году, стало то, что ведущие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, растут гораздо быстрее, чем технологические стартапы в прошлом.

Другие быстрорастущие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, включая группу Anysphere, Perplexity и исследовательский стартап Thinking Machines Lab, также неоднократно привлекали венчурные инвестиции в этом году. Несколько инвесторов рассказали, что советовали стартапам создавать резервы, поскольку сохраняется высокий уровень энтузиазма по поводу потенциала ИИ в преобразовании экономики.

«Самый большой риск [для основателей стартапов] заключается в том, что, если вы не привлечете достаточно средств, а рынок финансирования иссякнет, ваш бизнес может рухнуть», — пояснил Райан Биггс, соруководитель отдела венчурных инвестиций в американской компании по управлению активами Franklin Templeton.

В среднем, по данным Carta, компании, отслеживающей частные рынки, стартапы привлекают новое финансирование каждые два-три года. Однако в последнее время наиболее успешные из сферы ИИ возвращают средства инвесторам в течение нескольких месяцев.