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Абрамченко назвала одним из итогов 2022 года страх за будущее планеты

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о субботниках «экологической армии» России
Экология и сохранение планеты должны стать общей повесткой для всех стран, считает вице-премьер Абрамченко. Темпы экологических реформ нельзя снижать, и в России про это не забывают
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Одним из итогов 2022 года стал «осязаемый страх за будущее планеты», а задачей на будущее — продолжение экологических реформ для сохранения среды обитания человека, размышляет в колонке для РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

Последние три года правительство России работает в режиме федеральной чрезвычайной ситуации, отметила вице-премьер. Среди главных вызовов она вспомнила пиковую нагрузку на медицину во время пандемии, срочное производство вакцин и строительство клиник, реабилитацию выживших после ковида, ажиотаж на потребительском рынке и ручное управление ценами, рост мировой инфляции, в том числе на продовольственном рынке, и ее негативное влияние на экономику России, природные катаклизмы, наводнения и пожары, разливы нефти на суше и море, в том числе аварию в Норильске, и первый отрезвляющий экологический штраф — более 145 млрд руб.

Уходящий 2022 год был отмечен тотальными санкциями против России, логистическим коллапсом, арестом активов страны за рубежом, отключением ее банков от системы международных расчетов и ограниченной мобилизацией, перечисляет вице-премьер. «Со всеми этими и многими другими вызовами правительство работает каждый день. Три года. Три долгих года. При этом мы не супергерои, мы болеем, как все. Нас не учили выживать в агрессивной среде и делать миллион дел одновременно», — отметила Абрамченко.

«Еще один итог года — осязаемый страх за будущее планеты. Человечество не наделено правом уничтожить Землю. Единственную пригодную для жизни среду обитания. Политикам пора крепко об этом задуматься. Экология и сохранение планеты — вот по-настоящему объединяющая позитивная повестка», — заявила Абрамченко.

Реализацию экологических реформ вице-премьер назвала «важнейшей личной задачей»: «Нам нельзя снижать темп экологических реформ. Второго шанса исправить ситуацию не будет. И это вызов для всех стран. Не только для России», — считает вице-премьер. Она напомнила, что в мировой в океан ежегодно попадает 10 млн т пластикового мусора. «Если ничего не изменится, то к 2050 году вес пластика в океане будет больше веса всей рыбы. Как после всего, что делает человек, не начать любить дельфинов и акул больше, чем людей?» — сетует Абрамченко.

В 2022 году казалось, что людям не до экологии, но в России об этой задаче не забывали, отметила она. В декабре вице-премьер встретила на молодежном форуме в Москве волонтера из Тулы: «Он сказал, что собирает пластиковый мусор. Что теперь это смысл его жизни», — вспоминает Абрамченко.

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«5 млн человек вышли на субботники, 1,3 млн — убирали мусор по берегам водных объектов, 1,2 млн высаживали деревья — это наша экологическая армия! Я благодарю каждого человека, кто принял участие в этих акциях. Тех, кто раздельно собирает мусор, кто заботится о бездомных животных, кто не оставляет незатушенные костры в лесу», — резюмировала вице-премьер.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Виктория Абрамченко Экология ESG
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