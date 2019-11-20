В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб.

Представитель Altergate пояснил, что общая площадь кибеспортивной арены составит 1,3 тыс. кв. м — это будет двухуровневое пространство. В нем будет сцена, 200 компьютеров, зона PlayStation, магазин сопутствующих товаров и мерчендайзинга, отметил представитель компании.
В целом в Москве ставка аренды для развлекательных форматов находятся на уровне 12-15 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета эксплуатационных платежей, говорит руководитель направления аренды торговых помещений CBRE по Москве и Московской области Александра Чиркаева. Таким образом, аренда площадей для киберспортивной арены обойдется не меньше, чем в 12-15 млн руб. в год. Но, по словам Чиркаевой, в «Арена Плаза» ставка может быть выше, из-за того, что это новый качественный объект с хорошим расположением и понятным позиционированием.
Altergate — инвестиционный фонд, основанный бывшим начальником департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгением Галиахметовым. Фокусом фонда являются прямые инвестиции в венчурные проекты на ранних стадиях и управление капиталом на глобальных финансовых рынках в интересах частных лиц. Информации о других проектах фонда помимо Ice Storrm нет.
Фонд принял участие в первом инвестиционном раунде Ice Storm, однако сумма инвестиции не раскрывается. В сообщении лишь отмечается, что для Altergate — это первый опыт участия в киберспортивном проекте. «Россия входит в пятерку стран по популярности киберспорта, это привлекательный рынок, где сегодня довольно низкая конкуренция при высоком уровне интереса аудитории», — приводятся в сообщении слова Евгения Галиахметова.
Самой крупной киберспортивной ареной в России является московская Yota Arena, чья площадь — 5 тыс. кв м. Площадка открылась в 2017 года, принадлежит холдингу Esforce и вмещает почти 1 тыс. человек.
Представитель Esforce Ярослав Мешалкин затруднился оценить, какие инвестиции могут потребоваться Ice Storm для реализации планов, сославшись на то, что они будут зависеть в том числе от того, кого пригласят в команду. «Это могут быть начинающие ребята, играющие просто за возможность играть. И могут быть профессионалы мирового уровня — тогда это сотни тысяч долларов в год на содержание», — указал он.
Затраты на создание киберспортивных арен также разнятся в зависимости от их наполнения. Например, спортивно-развлекательная компания Comcast Spectacor, владеющая клубом НХЛ Philadelphia Flyers и стадионом Wells Fargo Center — построила киберспортивную арену Fusion Arena на 3,5 тыс. посадочных мест площадью более 5,5 тыс. квадратов за $50 млн. В августе этого года китайский игровой издатель NetEase объявил о том, что вложит более $710 млн в строительство киберспортивного комплекса в пригороде Шанхая, одним из объектов которого станет арена на 50 тыс. кв м., рассчитанная на 5 тыс. зрителей. Но какая часть из указанной суммы будет потрачена непосредственно на арену — неизвестно.