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В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб.
До сих пор неизвестная на рынке компания Ice Storm арендовала 1 тыс. кв. м в ТЦ «Арена Плаза» под запуск киберспортивной арены. Затраты на запуск арены составят 200 млн руб., а на весь проект в России и СНГ — 1 млрд руб.

Весной 2020 года компания Ice Storm планирует запустить в торговом центре «Арена Плаза» киберспортивную арену «размером с три баскетбольные площадки». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении сингапурского инвестиционного холдинга Altergate, который является инвестором Ice Storm.

В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в десяти крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии. Затраты на запуск арены составят 200 млн руб., а на весь проект — 1 млрд руб., сообщил РБК представитель Altergate.

ТЦ «Арена Плаза» был открыт в декабре 2018 года. Он расположен на первом этаже реконструированного комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо», который объединил в себе футбольный стадион, универсальную «ВТБ Арену» и сам торговый центр.

РБК направил запрос в «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо».

Как говорится в сообщении международной консалтинговой компании Colliers International, которая выступает консультантом ТЦ «Арена Плаза» по сдаче площадей в аренду, Ice Storm займет в нем 1 тыс. кв. м.

Представитель Altergate пояснил, что общая площадь кибеспортивной арены составит 1,3 тыс. кв. м — это будет двухуровневое пространство. В нем будет сцена, 200 компьютеров, зона PlayStation, магазин сопутствующих товаров и мерчендайзинга, отметил представитель компании.

В целом в Москве ставка аренды для развлекательных форматов находятся на уровне 12-15 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета эксплуатационных платежей, говорит руководитель направления аренды торговых помещений CBRE по Москве и Московской области Александра Чиркаева. Таким образом, аренда площадей для киберспортивной арены обойдется не меньше, чем в 12-15 млн руб. в год. Но, по словам Чиркаевой, в «Арена Плаза» ставка может быть выше, из-за того, что это новый качественный объект с хорошим расположением и понятным позиционированием.

Altergate — инвестиционный фонд, основанный бывшим начальником департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Евгением Галиахметовым. Фокусом фонда являются прямые инвестиции в венчурные проекты на ранних стадиях и управление капиталом на глобальных финансовых рынках в интересах частных лиц. Информации о других проектах фонда помимо Ice Storrm нет.

Фонд принял участие в первом инвестиционном раунде Ice Storm, однако сумма инвестиции не раскрывается. В сообщении лишь отмечается, что для Altergate — это первый опыт участия в киберспортивном проекте. «Россия входит в пятерку стран по популярности киберспорта, это привлекательный рынок, где сегодня довольно низкая конкуренция при высоком уровне интереса аудитории», — приводятся в сообщении слова Евгения Галиахметова.

Самой крупной киберспортивной ареной в России является московская Yota Arena, чья площадь — 5 тыс. кв м. Площадка открылась в 2017 года, принадлежит холдингу Esforce и вмещает почти 1 тыс. человек.

Представитель Esforce Ярослав Мешалкин затруднился оценить, какие инвестиции могут потребоваться Ice Storm для реализации планов, сославшись на то, что они будут зависеть в том числе от того, кого пригласят в команду. «Это могут быть начинающие ребята, играющие просто за возможность играть. И могут быть профессионалы мирового уровня — тогда это сотни тысяч долларов в год на содержание», — указал он.

Затраты на создание киберспортивных арен также разнятся в зависимости от их наполнения. Например, спортивно-развлекательная компания Comcast Spectacor, владеющая клубом НХЛ Philadelphia Flyers и стадионом Wells Fargo Center — построила киберспортивную арену Fusion Arena на 3,5 тыс. посадочных мест площадью более 5,5 тыс. квадратов за $50 млн. В августе этого года китайский игровой издатель NetEase объявил о том, что вложит более $710 млн в строительство киберспортивного комплекса в пригороде Шанхая, одним из объектов которого станет арена на 50 тыс. кв м., рассчитанная на 5 тыс. зрителей. Но какая часть из указанной суммы будет потрачена непосредственно на арену — неизвестно.

Авторы: Анна Балашова, Надежда Федорова
Теги: киберспорт, инвестиции
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