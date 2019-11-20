В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб.

До сих пор неизвестная на рынке компания Ice Storm арендовала 1 тыс. кв. м в ТЦ «Арена Плаза» под запуск киберспортивной арены. Затраты на запуск арены составят 200 млн руб., а на весь проект в России и СНГ — 1 млрд руб.

Весной 2020 года компания Ice Storm планирует запустить в торговом центре «Арена Плаза» киберспортивную арену «размером с три баскетбольные площадки». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении сингапурского инвестиционного холдинга Altergate, который является инвестором Ice Storm.

В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в десяти крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии. Затраты на запуск арены составят 200 млн руб., а на весь проект — 1 млрд руб., сообщил РБК представитель Altergate.

ТЦ «Арена Плаза» был открыт в декабре 2018 года. Он расположен на первом этаже реконструированного комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо», который объединил в себе футбольный стадион, универсальную «ВТБ Арену» и сам торговый центр.

РБК направил запрос в «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо».

Как говорится в сообщении международной консалтинговой компании Colliers International, которая выступает консультантом ТЦ «Арена Плаза» по сдаче площадей в аренду, Ice Storm займет в нем 1 тыс. кв. м.