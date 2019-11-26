Winstrike купил права на новый киберспортивный турнир по Counter-Strike

Киберспортивный холдинг Winstrike договорился с датской BLAST о приобретении медиаправ на русскоязычную трансляцию, а также спонсорских правах на BLAST Premier — новой глобальной серии турниров по Counter-Strike: Global Offensive, одной из наиболее популярных дисциплин в киберспорте. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компаний.

Winstrike получил права на территории СНГ на ТВ, в онлайне, в кино и в театрах. Сумма сделки не раскрывается. Но, например, начальная цена контракта в проходящем сейчас тендере на медиаправа турнирной франшизы ESL, как рассказывал РБК источник на киберспортивном рынке, составляет $2,8 млн.

BLAST Premier — это новый формат глобального турнира BLAST Pro Series, который организовывал датский киберспортивный холдинг RFRSH Entertainment. Общий призовой фонд нового турнира BLAST Premier составит $4,5 млн, из которых по $500 тыс. получат победители весеннего и осеннего сезонов, $1 млн — победитель глобального финала.

В июне 2019 году Winstrike Agency (входит в холдинг Winstrike) заключила с BLAST соглашение о партнерстве на три-пять лет, подразумевающее проведение в России турниров серии в качестве ко-продюсера: организацию мероприятия, что включало выбор площадки, техническое обеспечение, персонал, логистика, продажи спонсорства и билетов, маркетинг и коммуникации. В сентябре этого года при участии Winstrike был проведен турнир BLAST Pro Series на московской «ВТБ Арена Динамо». Его призовой фонд составил $250 тыс., половину которого забрал победитель — команда AVANGAR. Партнерами турнира стали Toyota, Samsung, Aviasales, «Яндекс» и др. На него было продано более 7 тыс. билетов, состязания транслировались на 19 языках в режиме реального времени на стриминговой платформе Twitch, а также по ТВ в 130 странах и территориях по всему миру.