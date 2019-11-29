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Бизнес ,  
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Производитель понравившейся Путину «коровки» подал иск из-за бренда
По мнению «Ренна-Холдинг», ее конкурент — ООО «Кубанская коровка» — незаконно использует товарный знак с изображением коровы на зеленом поле
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Руководство ЗАО «Ренна-Холдинг» (владелец бренда «Коровка из Кореновки») подало заявление в арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности ООО «Кубанская коровка», следует из картотеки дела. Претензии компании связаны с незаконным использованием товарного знака, сходного с брендом «Коровка из Кореновки». Первое заседание по этому иску намечено на 10 декабря. Третьим лицом в деле выступает кредитор — Сбербанк.

В конце января суд в Москве признал ООО «Кубанская коровка» банкротом, открыв конкурсное производство на шесть месяцев. Конкурсным управляющим был утвержден временный управляющий ООО «Кубанская коровка» Даниил Голуб.

В середине июня суд уже привлек по заявлению «Ренна» к субсидиарной ответственности соучредителей ООО «Кубанская коровка» Саргиса Арутюняна и Дмитрия Сухоносова, аффилированные структуры — компанию «Кубарус-Молоко», в том числе в лице гендиректора Владимира Безносенкова (акционером до 2014 года был Арутюнян), а также ООО «СЭД», гендиректором которой является Арутюнян. В августе апелляция отменила решение, а кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

По мнению «Ренна-Холдинг», товарный знак с изображением коровы на фоне зеленого поля и надписью «коровка» конкурент использует незаконно. Товарный знак «Коровка из Кореновки» был запатентован «Ренна» в 2008 году, а бренд «Кубанская коровка» появился в 2011 году. «Кубанская коровка» производилась на мощностях «Кубаруса» и реализовалась через дистрибьюторскую сеть ООО «СЭД». По заявлению «Ренна-Холдинг» было установлено, что компании «Кубарус-Молоко» и «СЭД» выпускали и продавали контрафактную продукцию под маркой «Кубанская коровка». Совершение должником сделок по введению в оборот контрафактной продукции причинило кредитору существенный вред, указывалось в заявлении.

В 2013 году с «СЭД» в пользу кредитора была взыскана компенсация в размере двукратной стоимости товара, на котором было размещено сходное обозначение с товарным знаком «Коровка из Кореновки», в размере 67,7 млн руб. В 2014 году суд также постановил взыскать с ООО «Кубанская коровка» в пользу правообладателя бренда компенсацию в объеме 114 млн руб., что составляло 27,7% балансовой стоимости кредитора по состоянию на 2015 год (410,4 млн руб.)

В компании ООО «Кубанская коровка» не смогли оперативно ответить на вопросы РБК. РБК направил запрос в пресс-службу ЗАО «Ренна-Холдинг».

ООО «Кубанская коровка» зарегистрировано в Москве в 2011 году, с 2015 года владельцем компании является Михаил Солдатов. Юрлицу с 2011 года принадлежит товарный знак «Кубанская коровка». В состав ООО «СЭД», зарегистрированного в Армавире, входят ОАО «Кубарус-Молоко», ОАО «Кропоткинский молочный комбинат», «Советский молочный завод», сеть магазинов «Эконом» и магазин «Детки-Конфетки».

ЗАО «Ренна-Холдинг» зарегистрировано в Москве в 2002 году, компания на 99,99% принадлежит ЗАО «Форпост». По данным СПАРК, ЗАО владеет двумя юрлицами в Краснодарском крае: ООО «Кореновский молочно-консервный комбинат» и ООО «Фабрика настоящего мороженого».

«Кореновский молочно-консервный комбинат» появился в Кореновске в 2002 году. Комбинат выпускает молочные продукты под марками «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Руслада» и «Советское». В декабре 2018 года «Кореновский молочно-консервный комбинат» занял 11-е место в списке крупнейших переработчиков молока в России. Чистая прибыль комбината в 2018 году составила 1,1 млрд руб., а выручка по сравнению с 207-м выросла на 14,9%, составив 16,99 млрд руб.

Под брендом «Коровка из Кореновки» выпускаются питьевое молоко, сливки, сметана, молочные десерты, творог, сливочное масло, мороженое и многие другие продукты. Широкую известность мороженое «Коровка из Кореновки» получило после того, как в июле 2017 года во время визита на авиасалон МАКС в Жуковском его попробовал президент России Владимир Путин. Тогда Путин расплатился купюрой в 1 тыс. руб., а вместо сдачи попросил продавца угостить сопровождающих членов правительства.

В марте 2018 года Путин в ходе посещения Национального центра зерна им. Лукьяненко в Краснодаре пообщался с фермерами. Один из них сообщил, что занимается производством молока, которое поставляется Кореновскому молочному комбинату. «Кореновский комбинат, где лучшее мороженое в России производится», — отметил другой участник беседы. В ответ глава государства сказал: «Здесь я с вами согласен. Самое вкусное».

Мороженое «Коровка из Кореновки» российский лидер покупал и во время посещения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом авиасалона МАКС в августе 2019 года. Журналисты обратили внимание, что лакомство Путину в этом году продала та же самая продавщица, которая продавала ему мороженое на МАКСе в 2017-м. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что на авиасалоне в Жуковском ежегодно работают одни и те же компании.

Авторы: Кристина Астафурова, Александра Юшкявичюте
Теги: мороженое, бренд, молочные продукты
РБК
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