Производитель понравившейся Путину «коровки» подал иск из-за бренда

По мнению «Ренна-Холдинг», ее конкурент — ООО «Кубанская коровка» — незаконно использует товарный знак с изображением коровы на зеленом поле

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Руководство ЗАО «Ренна-Холдинг» (владелец бренда «Коровка из Кореновки») подало заявление в арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности ООО «Кубанская коровка», следует из картотеки дела. Претензии компании связаны с незаконным использованием товарного знака, сходного с брендом «Коровка из Кореновки». Первое заседание по этому иску намечено на 10 декабря. Третьим лицом в деле выступает кредитор — Сбербанк.

В конце января суд в Москве признал ООО «Кубанская коровка» банкротом, открыв конкурсное производство на шесть месяцев. Конкурсным управляющим был утвержден временный управляющий ООО «Кубанская коровка» Даниил Голуб.

В середине июня суд уже привлек по заявлению «Ренна» к субсидиарной ответственности соучредителей ООО «Кубанская коровка» Саргиса Арутюняна и Дмитрия Сухоносова, аффилированные структуры — компанию «Кубарус-Молоко», в том числе в лице гендиректора Владимира Безносенкова (акционером до 2014 года был Арутюнян), а также ООО «СЭД», гендиректором которой является Арутюнян. В августе апелляция отменила решение, а кассационная инстанция вернула дело на новое рассмотрение.

По мнению «Ренна-Холдинг», товарный знак с изображением коровы на фоне зеленого поля и надписью «коровка» конкурент использует незаконно. Товарный знак «Коровка из Кореновки» был запатентован «Ренна» в 2008 году, а бренд «Кубанская коровка» появился в 2011 году. «Кубанская коровка» производилась на мощностях «Кубаруса» и реализовалась через дистрибьюторскую сеть ООО «СЭД». По заявлению «Ренна-Холдинг» было установлено, что компании «Кубарус-Молоко» и «СЭД» выпускали и продавали контрафактную продукцию под маркой «Кубанская коровка». Совершение должником сделок по введению в оборот контрафактной продукции причинило кредитору существенный вред, указывалось в заявлении.

В 2013 году с «СЭД» в пользу кредитора была взыскана компенсация в размере двукратной стоимости товара, на котором было размещено сходное обозначение с товарным знаком «Коровка из Кореновки», в размере 67,7 млн руб. В 2014 году суд также постановил взыскать с ООО «Кубанская коровка» в пользу правообладателя бренда компенсацию в объеме 114 млн руб., что составляло 27,7% балансовой стоимости кредитора по состоянию на 2015 год (410,4 млн руб.)