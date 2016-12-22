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Малофеев купил санаторий рядом с Ливадийским дворцом в Крыму
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Малофеев купил санаторий рядом с Ливадийским дворцом в Крыму
Бизнес, 29 ноя, 22:59
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Малофеев купил санаторий рядом с Ливадийским дворцом в Крыму
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев купил санаторий «Ливадия», расположенный рядом с Ливадийским дворцом в Крыму. Он планирует снести советскую лечебницу и построить курорт мирового уровня в стиле ренессанс
(Фото: livadiya-resort.com)

Компания «Курорт Ливадия» Константина Малофеева стала победителем торгов по продаже санатория «Ливадия», следует из аукционной документации. Компания Малофеева подняла стартовую цену на 113 млн руб. и заплатит за крымский санаторий 509,6 млн руб. Организатор торгов — «Распорядительная дирекция имущества республики Крым».

Конкурентом Малофеева была компания «Санаторий Ливадия» Александра Быченко, зарегистрированная в сентябре 2018 года. По данным СПАРК — это единственная компания Быченко.

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На торгах были продано все здания на территории санатория площадью почти 30 тыс кв.м. с оборудованием и мебелью, при этом земельный участок санатория площадью 3,5 га не продавался.

Малофеев планирует снести советские постройки лечебницы и построить «курорт мирового уровня, в том же «ренессансном» стиле, что и дворцовый ансамбль», рассказал он порталу «Царьград» (он является его владельцем). По словам Малофеева курорт сохранит кардиологическую лечебную направленность.

На проданной территории находятся три объекта культурного наследия, которые победитель торгов должен сохранить: это «прачечная с комнатой для утюга» и «Дом свитский», в которых находятся лечебные корпуса, и «Малый служебный дом», который используется под спальный корпус.

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Территория санатория примыкает к Ливадийскому дворцу — бывшей южной императорской резиденции. В 1945 году именно в Ливадийском дворце прошла Ялтинская конференция.

Интерес к объекту Малофеев объяснил тем, что Ливадия была любимым местом отдыха царской семьи.

«Ливадия — это настоящий символ Царской России, а не просто дворец и парк. Поэтому для меня, как монархиста, очень важно чтобы это место развивалось в согласии с уникальным историческим окружением», — говорит Малофеев.

Распорядительная дирекция имущества Крыма начала активно продавать санатории на полуострове в этом году. «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП) бывшего командующего Ракетными войсками и артиллерией России Владимира Зарицкого купила три санатория на полуострове. В итоге сам Зарицкий, УКИП и санатории в отдельности в ноябре попали под санкции США.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Крым , Константин Малофеев
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