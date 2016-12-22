Мантуров рассказал о судьбе новых СПИКов с автопроизводителями

АвтоВАЗ подал заявку на новый СПИК, планируется, что проект будет реализовываться вместе с Renault-Nissan-Mitsubishi. Заявки «Группы ГАЗ» и Hyundai на заключение соглашений одобрены, BMW и «Автотора» ждут рассмотрения

Денис Мантуров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

АвтоВАЗ 26 ноября подал заявку на заключение нового специнвестконтракта (СПИК), в проекте будут участвовать Renault-Nissan-Mitsubishi, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Заявление о заключении СПИК, поданное АвтоВАЗом, предусматривает развитие модельного ряда автомобилей «Лада», Renault, Nissan, Mitsubishi в России и модернизацию мощностей для их производства. По словам министра, планируется, что проект будет реализован альянсом — «Лада Ижевск» и российских предприятий Renault, Nissan, Mitsubishi.

По оценке Мантурова, совокупный объем инвестиций в проект может превысить 70 млрд руб., СПИК рассчитан на десять лет. Объем произведенной и реализованной продукции за этот срок должен составить около 4,9 трлн руб. «Важно, что проект предусматривает и создание 4,5 тыс. рабочих мест», — добавил Мантуров.

Контракт подразумевает выпуск автомобилей следующих марок: Lada (Granta, XRAY, Largus, SW Largus, Van LADA, Vesta, 4x4); Nissan/Datsun (Qashqai, X-Trail, Terrano, Murano, On-Do, Mi-Do); Renault (Sandero/Sandero Stepway, Logan, Duster, Kaptur, Arkana, New Duster); Mitsubishi (Outlander, Pajero Sport).

Заявки «Группы ГАЗ» и Hyundai на заключение СПИК уже одобрены межведомственной комиссией, заявки BMW и «Автотора» будут рассмотрены до конца года, рассказал Мантуров.

Как ранее писал РБК, вице-премьер Дмитрий Козак поручал Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС обеспечить заключение СПИКов с ГАЗом, Hyundai, BMW и «Автотором» на старых условиях. Все автопроизводители должны получить единый объем преференций, говорилось в протоколе совещания у Козака.

Подписание новых специнвестконтрактов связано с тем, что у автопроизводителей в 2018–2019 годах заканчиваются сроки соглашений. Действующие сейчас соглашения (СПИК 1.0) подразумевают неизменность налоговой нагрузки в обмен на инвестиции. Новые СПИКи будут подписываться со ставкой НДС 20%.