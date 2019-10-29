СМИ узнали о плане Amazon оспорить передачу Microsoft тендера на $10 млрд

Компания может оспорить решение Пентагона на следующей неделе. Итоги выгодного контракта на создание облачной инфраструктуры были подведены 25 октября

Фото: Ted S. Warren / Associated Press

Amazon может оспорить решение Пентагона о предоставлении Microsoft контракта на разработку облачных технологий на $10 млрд, сообщает Reuters. По данным агентства, это может произойти на следующей неделе.

Опрошенные агентством эксперты сообщили, что у компании есть два основных варианта. Первый из них — это обжаловать решение в Счетной палате США (Government Accountability Office, GAO), которая выполняет функции аудита и имеет полномочия приостановить реализацию сделки. Второе — обратиться в Федеральный претензионный суд США.

Amazon может оспорить решение Минобороны США в течение трех календарных дней, сообщили агентству юристы. В этом случае ведомство должно будет объяснить, на каких основаниях контракт был предоставлен Microsoft. После этого у компании есть еще пять дней, чтобы обратиться в Счетную палату.

Еще один вариант — это подать протест в Минобороны. Однако, считают опрошенные агентством адвокаты, маловероятно, что компания воспользуется им.