Procter & Gamble начнет помечать произведенный для России порошок Ariel

Procter & Gamble будет помечать на упаковках порошка Ariel, что он отличается от продукции, реализуемой вне ЕАЭС. На это компания пошла под давлением ФАС. В P&G настаивают, что по качеству порошок в России не хуже европейского

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ФАС добилась от компании Procter & Gamble (P&G) обязательства размещать на упаковке порошка Ariel пометку, что продукция произведена с «учетом особенностей ее использования в России и других странах ЕАЭС». Это следует из сообщения пресс-службы P&G, поступившего в РБК.

В компании сообщили, что пришли к компромиссу с ФАС и начнут размещать информацию на упаковке с конца 2020 года. «P&G подчеркивает, что ее товары полностью соответствуют требованиям безопасности и качества, предъявляемым в РФ и странах Евразийского экономического союза. Компания также готова открыто сообщать, что продукция производится с учетом особенностей ее использования в России и других странах ЕАЭС. Информацию об этом P&G начнет размещать на упаковке порошка Ariel с конца этого года. Макет упаковки был согласован ФАС», — заявили в пресс-службе компании.

ФАС выдала предупреждение производителям стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel в декабре 2019 года. При проведении проверки специалисты ведомства выявили, что при сопоставимой моющей способности дозировка, рекомендованная на упаковке порошков российского производства для аналогичных условий стирки, в 1,5–2 раза выше, чем у порошков в Евросоюзе. В ФАС сочли это нарушением законодательства о конкуренции и обратились к Procter & Gamble и дистрибьюторам продукции в России. От них служба потребовала указывать различие продаваемой в России продукции от продукции, реализуемой в Европе.

3 июля ведомство заявило, что предписания компания так и не выполнила, в связи с чем возбудило против нее дело.