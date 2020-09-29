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Бизнес ,  
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В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

Первое место занял совладелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $22,6 млрд. Миллиардер опередил главу «Норникеля» Владимира Потанина, которому ранее принадлежало первенство в списке
Владимир Лисин
Владимир Лисин (Фото: Илья Питалев/РИА Новости)

На первое место в списке богатейших россиян вышел основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, следует из данных счетчика Forbes Real Time. Его состояние оценивается в $22,6 млрд.

Как указывает Forbes, увеличению состояния Лисина способствует конъюнктура рынка: акции НЛМК стабильно растут. Если год назад одна акция стоил 143,58 руб., а месяц назад — 154 руб., то 28 сентября цена закрытия 28 сентября составила 171,6 руб., приводит котировки газета.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, ранее занимавший первое место в списке богатейших россиян, сейчас находится на втором месте с состоянием $22,3 млрд, следует из рейтинга. На акции «Норникеля» негативно сказалось грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отметил в беседе Forbes руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, нововведения также затронут и НЛМК, но в целом для компании «вырисовывается благоприятная картина», поскольку налоги на железную руду, которую добывает НЛМК, вырастут минимально. Кроме того, в пользу компании сыграет прогнозируемое укрепление цен на уголь, которое должно повысить цены на сталь, указал эксперт.

Богатейшие российские семьи 2020 года по версии Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

Третье место в списке богатейших россиян принадлежит семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой оценивается в $21 млрд. Ранее Forbes писал, что Керимову удалось разбогатеть в период пандемии, с апреля по июль, почти вдвое — на $8,8 млрд. В качестве причины такого резкого увеличения состояния Керимова газета называла рост котировок акций золотодобывающей компании «Полюс», в капитале которой семье Керимова принадлежит 78,6%.

Автор
Анастасия Батманова
Владимир Лисин Владимир Потанин
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