Росгидромет предложил повысить плату за метеоданные для самолетов
Провайдер метеорологической информации для авиаотрасли ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» предложил повысить размер выплат за метеоданные для авиакомпаний. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ФГБУ Вячеслав Степанов.
В частности, «Авиаметтелеком» предлагает ежегодно актуализировать затраты на содержание метеостанций и закладывать эти суммы в договоры с Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).
«В 2023 году нужно написать новую нормативную базу — чтобы сумма оплаты по договору с ГК по ОрВД обосновывалась утвержденным порядком расчета наших затрат. Такой порядок расчета у нас уже разработан и одобрен Минфином. Но его надо легитимизировать законом. На 2020 год, например, наши реальные расходы без НДС составляли 6,5 млрд руб., с НДС — 7,8 млрд», — заявил Степанов.
По данным издания, «Авиаметтелеком» получает около 5 млрд. руб. от ГК по ОрВД. Метеопровайдер предложил на будущий год рассчитать сумму договра, учитывая прогнозы среднегодовых темпов инфляции начиная с 2019 года. По оценке Минэкономразвития, рост цен на услуги с 2019 по 2023 год составил 18,8%. Учитывая это, в 2023 году стоимость метеосводок может обойтись дороже на 921 млн. руб., пишет газета.
«За последние годы расходы Росгидромета по предоставлению метеоинформации выросли, при этом с 2018 года ФАС не пересчитывала нам размер этих затрат и мы ежегодно получали за свои услуги одну и ту же сумму — около 4,9 млрд рублей. В результате, по данным бухгалтерии, с 2019 года дефицит нашего бюджета ежегодно оказывался равен в среднем 440 млн рублей. То есть мы постоянно находимся в предбанкротном состоянии», — указал Степанов.
С конца февраля Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка. По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.
В середине июня бывший на тот момент вице-премьером Юрий Борисов предупреждал, что России нужно готовиться к тому, что часть иностранных самолетов придется разбирать на запчасти. По подсчетам Минтранса, авиапарк может эксплуатироваться еще пять лет, добавил он.