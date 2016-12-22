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Экс-глава Минтранса стал гендиректором «Группы ЛСР»
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Экс-глава Минтранса стал гендиректором «Группы ЛСР»
Бизнес, 14:30
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Экс-глава Минтранса стал гендиректором «Группы ЛСР»
Максим Соколов, в мае покинувший пост министра транспорта, избран генеральным директором «Группы ЛСР» сроком на три года
Максим Соколов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» избрал новым генеральным директором компании бывшего министра транспорта Максима Соколова. В сообщении «Группы ЛСР» отмечается, что экс-глава Минтранса назначен сроком на три года.

Одновременно с этим Соколов избран председателем правления «Группы ЛСР», в состав которого также вошли Галина Волчецкая, Юрий Ильин, Василий Кострица, Дмитрий Кутузов, Леонид Сорокко и Евгений Яцышин.

«Срок полномочий правления общества — с 31 августа 2018 года и до избрания нового состава правления общества», — говорится в сообщении «Группы ЛСР».

Основатель «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, ранее занимавший посты гендиректора и председателя правления, ​перешел на пост председателя совета директоров компании.

​В 2012–2018 годах Соколов возглавлял Минтранс России. В новый состав правительства, которое было сформировано после избрания Владимира Путина на новый президентский срок, он не вошел. На посту министра Соколова сменил его первый заместитель Евгений Дитрих.

В конце мая сообщалось, что Соколов выдвинут в совет директоров «Группы ЛСР», а в июле — что он стал кандидатом в совет директоров и ревизионную комиссию компании «Транснефть».

В прошлом году во время коллапса авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая занимала десятое место по объему пассажироперевозок в России, Путин раскритиковал работу Соколова. «Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал тогда президент.

6 мая Путин подписал указ, в соответствии с которым дисциплинарное взыскание с Соколова было снято.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Группа ЛСР , Максим Соколов
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