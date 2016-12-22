Экс-глава Минтранса стал кандидатом в совет директоров «Транснефти»

Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Максима Соколова в советы директоров «Транснефти» и «Зарубежнефти». Ранее СМИ сообщали о возможном переходе бывшего министра в «Аэрофлот»

Максим Соколов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Максим Соколов, возглавлявший до 18 мая Министерство транспорта России (с 7 мая в статусе и.о.), стал кандидатом в совет директоров и ревизионную комиссию компании «Транснефть», говорится в опубликованном в среду на портале правовой информации распоряжении правительства.

В списке кандидатов Соколов заменит Дарью Василевскую: она в прошлом составе правительства была помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.

Кандидатура Соколова предложена также в совет директоров «Зарубежнефти» вместо Алексея Архипова.

Распоряжение датировано 30 июня.

В текущий состав совета директоров «Транснефти» входят девять человек, следует из информации на сайте компании. Помимо Василевской это глава Минэнерго Александр Новак, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава совета директоров «Совкомфлота» Илья Клебанов, бывший президент «Башнефти» Александр Корсик, президент «Транснефти» Николай Токарев, бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

В конце мая кандидатуру Соколова выдвинули в совет директоров Группы ЛСР.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и источники в администрации президента сообщал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота».

В прошлом году во время коллапса авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая занимала десятое место по объему пассажироперевозок в России, президент Владимир Путин раскритиковал работу Соколова. «Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал тогда Путин.

6 мая 2018 года Путин подписал указ, в соответствии с которым дисциплинарное взыскание с Соколова было снято.