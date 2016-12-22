ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,57 61,71 EUR Нал. 73,02 72,03 USD Бирж. 62,14 -0,22 EUR Бирж. 72,53 -0,30 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6186,40 -173,03 IMOEX 2322,69 -0,58% RTSI 1177,53 -0,74% Brent 74,00 -3,10% DJIA 24856,74 +0,63% Nasdaq 7772,64 +0,73%
Экс-глава Минтранса стал кандидатом в совет директоров «Транснефти»
Лента новостей
Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:15, Спецпроект РБК Спорт СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 17:13, Политика В Саратовской облдуме уточнили причину проверки слов депутата от КПРФ 17:11, Политика Путин исключил Максима Шевченко из совета под своим руководством 17:09, Политика Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы мэра столицы 17:08, Политика Столтенберг заявил о приверженности всех стран НАТО альянсу 17:08, Политика Как правильно подобрать солнцезащитные очки 17:08, РБК Стиль и Roberto Cavalli Алена Остапенко за час проиграла в полуфинале Уимблдона 17:07, Спорт Атлантические скрепы: на сколько НАТО переживет Дональда Трампа 16:59, Мнение Менеджер Ротенберга получил долю в двух крупных месторождениях «Газпрома» 16:55, Бизнес МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем» 16:51, Политика 3 кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 16:50, РБК и «Шелл» Власти Москвы изменят правила допуска автомобилей на выделенные полосы 16:43, Политика Quote Практикум: кто больше всего заработал на дивидендах 16:41, Quote Стоит ли покупать Ripple: монета подешевела до $0,43 16:34, Крипто LG Electronics открыла первый премиальный магазин в России 16:31, Партнерский материал Власти подсчитали посетивших Москву во время ЧМ туристов 16:31, Общество Путин назначил Козака спецпредставителем по Молдавии 16:27, Политика Трамп пообещал «разобраться с Сирией» во время разговора с Путиным 16:27, Политика МИД заявил о «завершающей стадии» освобождения юга Сирии 16:17, Политика Писатель Александр Цыпкин — о «детях-бабочках» и «дозе счастья» 16:14, Стиль Сколько стоит жилье на Кипре 16:07, Недвижимость Управление проектами: философия четырех идей и двенадцати принципов 16:06, Партнерский материал Госдума приняла закон об отмене штрафов за нерепатриацию валютной прибыли 16:00, Экономика Сборная Польши по футболу назвала имя нового главного тренера 15:59, Спорт Аргентина попросила Россию выдать советника верховного лидера Ирана 15:56, Политика Порошенко заявил об отказе поддерживать общеевропейские проекты с Россией 15:56, Политика Роскомнадзор попросил Burger King объяснить сообщения о сборе данных 15:55, Общество
Экс-глава Минтранса стал кандидатом в совет директоров «Транснефти»
Бизнес, 11 июл, 15:42
0
Экс-глава Минтранса стал кандидатом в совет директоров «Транснефти»
Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Максима Соколова в советы директоров «Транснефти» и «Зарубежнефти». Ранее СМИ сообщали о возможном переходе бывшего министра в «Аэрофлот»
Максим Соколов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Максим Соколов, возглавлявший до 18 мая Министерство транспорта России (с 7 мая в статусе и.о.), стал кандидатом в совет директоров и ревизионную комиссию компании «Транснефть», говорится в опубликованном в среду на портале правовой информации распоряжении правительства.

В списке кандидатов Соколов заменит Дарью Василевскую: она в прошлом составе правительства была помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.

Кандидатура Соколова предложена также в совет директоров «Зарубежнефти» вместо Алексея Архипова.

Распоряжение датировано 30 июня.

В текущий состав совета директоров «Транснефти» входят девять человек, следует из информации на сайте компании. Помимо Василевской это глава Минэнерго Александр Новак, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава совета директоров «Совкомфлота» Илья Клебанов, бывший президент «Башнефти» Александр Корсик, президент «Транснефти» Николай Токарев, бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

В конце мая кандидатуру Соколова выдвинули в совет директоров Группы ЛСР.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и источники в администрации президента сообщал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота».

В прошлом году во время коллапса авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая занимала десятое место по объему пассажироперевозок в России, президент Владимир Путин раскритиковал работу Соколова. «Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал тогда Путин.

6 мая 2018 года Путин подписал указ, в соответствии с которым дисциплинарное взыскание с Соколова было снято.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Максим Соколов , «Транснефть»
Главное
МИД заявил о «завершающей стадии» освобождения юга Сирии Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о возможном переходе экс-министра Соколова в «Аэрофлот» Бизнес
Максима Соколова выдвинули в совет директоров «Группы ЛСР» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter