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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Владелец Sminex назвал ошибки подхода Трампа к элитной недвижимости

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Эксклюзивы РБК
Президент Sminex оценил различия в подходе к строительству элитного жилья в России и США. Квартиры с характеристиками, представленными в Trump Tower, вряд ли были бы востребованы здесь по ряду критериев, рассказал он РБК
Алексей Тулупов
Алексей Тулупов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Апартаменты с параметрами, представленными в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, вряд ли были бы востребованы у российских покупателей элитного жилья. Такое мнение в интервью РБК выразил президент и основатель девелопера Sminex Алексей Тулупов. «Бывал я в Trump Tower в Нью-Йорке — у нас бы это не купили», — сказал он. По его словам, потолки 2,5 м не совсем сочетаются в представлении российского клиента с недвижимостью высокого сегмента. «Я там был давно, но помню ощущение «и вот это вот элитное жилье, прямо элитное?», — добавил он.

Полное интервью с Алексеем Тулуповым читайте на РБК 30 июня.

Сам проект Trump Tower был построен в Нью-Йорке еще в 1983 году. Он расположен на Пятой авеню — одной из самых известных и дорогих улиц города, где сосредоточены знаковые объекты Манхэттена. Сейчас в 58-этажном небоскребе находятся офисы, объекты ретейла, гостиница и элитные квартиры. Кроме того, здесь расположен и пентхаус самого Дональда Трампа, который долгое время считался его основной резиденцией. В этой же башне на пятом этаже будущий президент США развернул свой предвыборный штаб в 2016 году.

«Еще я жил в отеле Trump в Панаме (Trump Ocean Club International Hotel & Tower Panama. — РБК), но это была франшиза», — рассказал Тулупов. Этот объект, по его словам, его тоже не впечатлил, в том числе из-за дизайна. «У меня было два столкновения с брендом Трампа в недвижимости, и оба раза меня не впечатлили. Возможно, надо было поехать в гольф поиграть или в казино. Может, там было бы лучше. Но ни гольф, ни казино меня не интересуют», — добавил бизнесмен.

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Фото:winred.com

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Наиболее известными проектами Trump Organization в Нью-Йорке, помимо Trump Tower, являются отель Grand Hyatt (26 этажей), а также небоскребы Trump World Tower (72 этажа) и Trump Building (70 этажей). Кроме того, ей принадлежат площади в комплексе 1290 Avenue of the Americas и земля под Niketown в Нью-Йорке, отели Trump Chicago в Чикаго и Trump International Hotel Washington в Вашингтоне. Компания занималась проектированием и возведением различных объектов за рубежом, а именно в Корее, Канаде и ОАЭ. Рассматривался даже вариант строительства Trump Tower в Москве, но этот проект так и не был реализован.

Среди других активов Трампа — элитные площадки для гольфа и гольф-курорты, туристические зоны в США и других странах. У него также есть и собственный курорт — Mar-а-Lago во Флориде. Именно здесь он праздновал свадьбу со своей женой Меланией и проводил мероприятие после инаугурации в начале 2025 года.

В России и у девелоперов, и у клиентов другой подход к элитному жилью, считает Тулупов. По его словам, в этом сегменте недвижимости у людей всегда были повышенные запросы. «Есть тенденция, что когда человек покупает первую квартиру, то ему всего достаточно. А потом, когда базовые потребности уже закрыты, он начинает хотеть чего-то лучшего — по метражу, по характеристикам, по внешнему виду», — рассуждает Тулупов. Он также добавляет, что требования меняются и в связи с общим развитием самого рынка. Сейчас люди начинают обращать внимание на другие детали — к примеру, на размер лобби, наличие определенной инфраструктуры и своей управляющей компании, объясняет он.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Средний возраст покупателя в элитном сегменте на данный момент составляет 52 года, рассказывает основатель Sminex. Но он отмечает, что это довольно дискретная цифра в связи с малочисленностью сделок. «Если завтра придет молодой человек и подпишет сделку по приобретению такого жилья, то это сразу снизит показатель», — говорит собеседник РБК. Покупатели из регионов у компании есть, но их все так же немного, как и раньше, добавляет Тулупов. Но доля таких клиентов, например, выше в проекте Sminex «Ильинка 3/8», расположенном в 160 м от Красной площади. «Региональные клиенты предпочитают купить здесь недвижимость, чем постоянно снимать номер в гостинице», — поясняет бизнесмен.

В целом покупатели проявляют интерес к менее дорогим лотам. «Чем дешевле товар, тем больше его покупают. Это вечная история», — указывает Тулупов. Даже в одном доме, по его словам, проще продать жилье, которое стоит меньше, так как спрос на него больше. А реализовать любой сверхдорогой лот труднее. Это, по словам бизнесмена, штучные товары и штучные в хорошем смысле слова покупатели, которых не так много.

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Дарья Молоткова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Sminex элитное жилье Trump Tower элитная недвижимость
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