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Сооснователь Petropavlovsk вернулся в совет директоров компании
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Сооснователь Petropavlovsk вернулся в совет директоров компании
Бизнес, 19:35
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Сооснователь Petropavlovsk вернулся в совет директоров компании

Павел Масловский, который вместе с Питером Хамбро основал золотодобывающую компанию Petropavlovsk, был избран в совет директор на прошедшем в пятницу собрании акционеров, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Его кандидатуру, равно как и кандидатуры сэра Родерика Лайна и Роберта Дженкинса, также прошедших в совет, продвигали инвесторы CABS и Slevin Ltd (владеют 9,1% Petropavlovsk). Они предлагали сменить ими действовавших директоров, включая гендиректора Романа Денискина, что в итоге и произошло.

В поддержку Масловского и бывших директоров выступали рабочие и члены профсоюза компании. Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, который в конце прошлого года приобрел 22,4% Petropavlovsk у «Реновы» и стал крупнейшим акционером, также одобрял позицию CABS и Slevin Ltd.

Но совет директоров, увидев в этом признаки конфликта интересов, 8 июня вывел из своего состава представителя бизнесмена Бектаса Мукажанова. Ракишев через своего представителя заявил РБК, что рассчитывает в ближайшее время вернуть своего представителя в совет. По его словам, на собрании этот вопрос не поднимался, но это предмет для обсуждения в ближайшем будущем.

«Новый совет директоров, на мой взгляд, должен лучше справиться с задачей завершения строительства и запуска автоклава в Амурской области, вернуть в коллектив компании уверенность и сплоченность», — сказал РБК Ракишев. «Я — долгосрочный инвестор, и я продолжаю верить, что Petropavlovsk недооценен на рынке, и что впереди компанию ждет светлое будущее», — добавил он.

Масловский (владеет 5,8% компании) ушел с поста главного исполнительного директора компании и вышел из ее совета директоров год назад после того, как бывший собственник «Реновы» вместе с дружественными фондами Sothic и M&G сместили его партнера Хамбро с поста главы совета директоров компании, который бизнесмен занимал 23 года, и ввели в совет своих кандидатов, которые заняли четыре из шести мест.

Масловский вместе с Хамбро в 1994 году приобрели лицензию на разработку Покровского месторождения золота в Амурской области. В 2000-х годах вывели на Лондонскую фондовую биржу компании, получившие название Peter Hambro (добыча золота) и Aricom (железная руда). Сейчас они называются Petropavlovsk и IRC. Масловский с 2011 по 2014 год был членом Совета Федерации от Амурской обти.

Теги: золотодобыча
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