FT сообщила о рекордном спросе на суперъяхты в пандемию

Состоятельные люди пытаются избежать на них локдаунов и заражения коронавирусом. Объемы заказов у верфей выросли на сотни миллионов евро. Часть производителей может не успеть со строительством судов из-за антиковидных ограничений

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Во время пандемии коронавирусной инфекции спрос на суперъяхты во всем мире вырос до рекордных показателей. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на представителей верфей, которые строят подобные суда.

«С момента выхода из первого карантина прошлым летом рынок суперъяхт переживает настоящий бум по сравнению с тем, что было до локдауна», — сообщил гендиректор британской верфи Princess Yachts Энтони Шериф.

Итальянский судостроитель Ferretti заявил о «фантастическом увеличении» числа заказов на суда — в первом квартале 2021 года он произвел 56 яхт, что стало рекордом и превысило все прогнозы.

FT сообщает, что спрос на суперъяхты связан с желанием состоятельных людей по всему миру больше проводить времени в море, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом и связанных с ним ограничений.