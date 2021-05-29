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Бизнес ,  
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FT сообщила о рекордном спросе на суперъяхты в пандемию

Состоятельные люди пытаются избежать на них локдаунов и заражения коронавирусом. Объемы заказов у верфей выросли на сотни миллионов евро. Часть производителей может не успеть со строительством судов из-за антиковидных ограничений
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Во время пандемии коронавирусной инфекции спрос на суперъяхты во всем мире вырос до рекордных показателей. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на представителей верфей, которые строят подобные суда.

«С момента выхода из первого карантина прошлым летом рынок суперъяхт переживает настоящий бум по сравнению с тем, что было до локдауна», — сообщил гендиректор британской верфи Princess Yachts Энтони Шериф.

Итальянский судостроитель Ferretti заявил о «фантастическом увеличении» числа заказов на суда — в первом квартале 2021 года он произвел 56 яхт, что стало рекордом и превысило все прогнозы.

Бизнесмен и море: какие яхты предпочитают российские миллиардеры
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FT сообщает, что спрос на суперъяхты связан с желанием состоятельных людей по всему миру больше проводить времени в море, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом и связанных с ним ограничений.

По словам гендиректора верфи Benetti Yachts Марко Валле, пандемия заставила богатых людей переоценить свое времяпрепровождение. «С коронавирусом люди осознали: твоя жизнь может моментально измениться. Их восприятие жизни изменилось, и они захотели ловить момент», — пояснил он.

У нидерландской Damen Yachting за год сумма заказов выросла на €800 млн. Буму на яхтенном рынке способствовала отмена традиционных шоу суперъяхт, которые привлекают покупателей, считает директор компании Роуз Дамен.

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Производители элитных судов отмечают и обратную сторону ситуации: из-за антиковидных требований верфи не могут наверстать время, упущенное из-за локдауна. Кроме того, увеличилась стоимость сырья для строительства суперъяхт.

СМИ узнали о плане Безоса построить суперъяхту за $500 млн
Бизнес
Джефф Безос

Ранее в мае Tatler сообщал, что 2021 год войдет в историю как рекордный по продажам суперъяхт. По данным журнала, с начала 2021 года было продано 208 судов на сумму более £1 млрд ($1,4 млрд). В тот же период прошлого года верфи продали только 131 суперъяхту.

В феврале Forbes писал, что владелец футбольного клуба «Челси» миллиардер Роман Абрамович в этом году должен получить 145-метровую суперъяхту Solaris, которую эксперты оценивали в $250–300 млн.

В мае Bloomberg сообщал о намерении основателя Amazon и богатейшего человека планеты Джеффа Безоса построить себе суперъяхту за $500 млн. Трехмачтовая яхта длиной 127 метров строится в паре со вспомогательным судном, которое сможет принимать вертолеты.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
пандемия коронавирус спрос суперъяхта
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