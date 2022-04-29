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Война санкций ,  
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Австрийский партнер «Газпрома» списал €1 млрд из-за «Северного потока-2»

Убытки компании OMV от прекращения участия в «Северном потоке-2» превысили €1 млрд. Также компания потеряла €658 млн от реклассификации других российских активов
«Газпром» GAZP ₽244,2 +2,81% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая выступала одним из партнеров «Газпрома» по проекту трубопровода «Северный поток-2», оценила ущерб от прекращения участия в проекте в €1 млрд, следует из отчета (.pdf) компании.

Специальная военная операция России на Украине, которую Москва начала 24 февраля, привела к событиям, которые оказали «значительное влияние» на финансовые результаты компании в первом квартале, говорится в отчете OMV.

Сумма платежей OMV в качестве инвестора по соглашениям о финансировании проекта «Северный поток-2» составила €729 млн. «Общая сумма задолженности, включая начисленные проценты, по состоянию на 5 марта 2022 года составила €1 млрд и была полностью обесценена, что негативно сказалось на финансовом результате компании», — говорится в отчетности компании.

OMV также указала, что из-за российских контрсанкций потеряла возможность получать дивиденды от совместного с «Газпромом» предприятия по разработке Южно-Русского месторождения — «Севернефтегазпрома» (OMV владеет долей в 24,99% в СП).

Газ с этого месторождения продается через компанию «Газпром ЮРГМ Девелопмент», в которой OMV владеет одной привилегированной акцией. Эта акция давала право на получение дивидендов в размере 99,99% от чистой прибыли этой компании, следует из отчета. Однако с 1 марта OMV начала учитывать инвестиции в «Севернефтегазпром» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент» «по справедливой стоимости», без учета прибыли, а чистый убыток из-за реклассификации инвестиций в «Севернефтегазпром» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент» компания оценила в €658 млн.

OMV также указала, что сейчас не ожидает прекращения поставок газа из России. «С сегодняшней точки зрения OMV не ожидает прекращения экспорта газа из России», — говорится в отчете.

Если возникнут перебои с поставками, OMV может использовать газ из хранилищ для снабжения потребителей и имеет доступ к европейскому рынку СПГ, указывает компания.

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РБК направил запрос в компанию OMV.

OMV выступала одним из пяти зарубежных инвесторов строительства газопровода. Бюджет всего проекта оценивался в €9,5 млрд, из которых иностранцы обязались предоставить по 10% (€950 млн), остальное профинансировал «Газпром». Соглашение с OMV и еще четырьмя европейскими компаниями — Engie, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall — оператор строительства Nord Stream 2 AG подписал в апреле 2017 года.

«Северный поток-2» — газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, который проходит от Ленинградской области России до балтийского побережья Германии через исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Финляндии и Швеции.

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Обе нитки газопровода были построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе, но сертификация проекта была остановлена, а компания-оператор Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром», находится на грани банкротства из-за санкций США.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании 23 февраля, по его словам, санкции были введены после «тесных консультаций» с Берлином. Санкции Байден объяснил решением президента России Владимира Путина признать независимость республик Донбасса. Днем ранее, 22 февраля, Германия приостановила сертификацию газопровода.

В начале марта OMV сообщала, что пересмотрит свое участие в проекте газопровода «Северный поток-2», а также решила прекратить переговоры о покупке доли в разработке участков ачимовского горизонта Уренгойского месторождения у «Газпрома» — планировалось, что OMV может приобрести 24,98% доли в проекте. Компания также отказалась от российской нефти, отметив, что ее доля в импорте и так была низкой.

Накануне еще один партнер «Газпрома», крупнейшая нефтегазовая компания Европы Wintershall Dea, решила списать €1 млрд инвестиций в проект газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Тимофей Дзядко, Екатерина Костина
OMV Газпром Северный поток-2 Nord Stream 2
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в ИК «Фридом Финанс»

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