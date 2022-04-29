Расходы на изучение мерзлоты на Ямале вырастут в четыре раза

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 08:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 08:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:20
Паводки в России: как справляются регионы. Фоторепортаж Общество, 08:17 
«Коммерсантъ» сообщил о продаже доступа к Spotify и Netflix в даркнете Технологии и медиа, 08:06
CNN сообщил о гибели наемника из США на Украине Общество, 08:01
Бизнес назвал способы «расшивки» международных платежей Экономика, 08:00
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 07:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:33
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки Pro, 07:30
Премьера Британских Виргинских островов задержали по делу о наркотиках Политика, 07:26
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 07:10
Расходы на изучение мерзлоты на Ямале вырастут в четыре раза Бизнес, 07:00
Псаки заявила об оставшихся у США $250 млн на военную помощь Украине Политика, 06:34
Рогозин объяснил, что сроки эксплуатации МКС зависят от ситуации в России Технологии и медиа, 06:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Бизнес ,  
0 

Расходы на изучение мерзлоты на Ямале вырастут в четыре раза

Губернатор Ямала: расходы на изучение мерзлоты составят 300 млн руб.
Мониторить состояние мерзлоты на Ямале будут автоматически, впервые в оперативный анализ включат данные наблюдений «дочек» «Газпрома». Таяние мерзлоты в Арктике является причиной 23% техногенных аварий и 29% разливов нефти
«Газпром» GAZP ₽237,53 +0,16% Купить
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Власти Ямала в 2022 году потратят на создание системы мониторинга многолетней мерзлоты на инфраструктурных объектах и в городах более 300 млн руб. Об этом РБК рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В прошлом году на эти цели было выделено значительно меньше — около 73,5 млн руб.

Площадь арктической зоны России составляет около 4 млн кв. км, 60% этой территории — зона многолетних мерзлых грунтов. Из-за изменения климата среднегодовая температура в Арктике повысилась на 2,43°С за последние 30 лет, увеличилась высота снежного покрова, говорится в отчете о состоянии мерзлоты Гидроспецгеологии. Под влиянием этих факторов мерзлота начала таять. Ее способность выдерживать нагрузку от строений снизилась на 5–30%. Максимальное снижение произошло на линии Салехард — Надым — Новый Уренгой — Норильск.

Таяние мерзлоты в Арктике является причиной 23% техногенных аварий, 29% разливов нефти, а также деформации более 40% объектов инфраструктуры — домов, трубопроводов, железных и автодорог, отмечают в Минприроды. По расчетам ученых МГУ и Гидроспецгеологии, экономический ущерб от деградации мерзлоты составит к 2050 году 5 трлн руб. В зоне риска находятся промышленные объекты «Газпрома», НОВАТЭКа, «Норникеля», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, а также все крупные города в Арктике.

На что пойдут деньги

Большую часть денег выделят на создание региональной сети наблюдения за мерзлотой и закупку оборудования для лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности в Салехарде, говорит Артюхов.

Эта сеть объединит информацию от сотен наблюдательных скважин, расположенных под зданиями, трубопроводами, дорогами или другими объектами инфраструктуры, поясняет руководитель этой лаборатории Глеб Краев. Скважины глубиной до 30 м на разных уровнях оборудуют датчиками влажности и температуры. В автоматическом режиме приборы будут передавать данные в единый центр контроля. При получении информации о резком повышении температуры или влажности мерзлоты система подаст предупреждение, что позволит предотвратить аварию. Например, прорыв водопровода может «размыть» мерзлоту под домом, и возникнет риск просадки строения. Управляющие компании не всегда могут оперативно обнаружить проблему, автоматический датчик — может, добавляет Краев.

В случае риска разрушения объектов ученые будут предлагать варианты решения проблемы. Так, грунты под зданием можно искусственно заморозить или укрепить фундамент, пояснил представитель Артюхова.

Читайте на РБК Pro
Pro
Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль
Инструкции
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов
Инструкции
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах
Инструкции
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных
Инструкции
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы

Как готовят к запуску федеральный мониторинг мерзлоты

В сентябре глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК говорил, что федеральная система мониторинга будет создана за три года (с 2022 по 2025 год). Проект обойдется федеральному бюджету в 1,7 млрд руб. В дальнейшем ежегодное обслуживание системы будет стоить 232 млн руб., уточнили в пресс-службе министерства.

В наблюдательную сеть войдут 140 пунктов мониторинга на базе метеостанций Росгидромета в Арктике, которые оборудуют скважинами для изучения мерзлоты. На 20 пунктах будут организованы площадки для измерения глубины сезонного протаивания мерзлоты, сказал представитель Минприроды. Росгидромет сможет приступить к построению сети после того, как Госдума закрепит за ним необходимые полномочия. Сейчас поправки, которые позволят это сделать, находятся в правительстве, добавил он.

Будет вестись федеральный мониторинг деградации мерзлоты в естественных условиях. Аналогичная система на Ямале направлена на контроль за мерзлотой на экономически освоенных территориях. По данным Минприроды, пока взаимодействие этих двух систем не предусмотрено.

Как на Ямале следят за мерзлотой

В 2020 году в Салехарде начали проект автоматического мониторинга мерзлоты под несколькими зданиями. Сейчас наблюдение ведется за восьмью объектами в городе: четыре датчика установлены под строениями и четыре — в районе порта, говорит Краев. Кроме столицы ЯНАО еще девять наблюдательных скважин расположены в полях под Салехардом, Лабытнангами и Новым Уренгоем. В 2022 году количество объектов мониторинга в городе увеличат до 30, утверждает глава лаборатории. Потом аналогичные системы создадут в других городах региона.

Для мониторинга закупают датчики влажности, геодезическое оборудование и георадары. Основная часть приборов произведена в России или азиатских странах. Но проблема возникла с датчиками контроля влажности, которые поставлялись из США, говорит Краев: в феврале 2022 года их импорт был приостановлен из-за санкций, запретивших ввоз в Россию высокотехнологичного оборудования. Сейчас идет поиск аналогичных российских или китайских приборов.

В систему мониторинга мерзлоты на Ямале также впервые войдут данные от добывающих компаний региона, уточнил представитель губернатора. Бизнес на протяжении многих лет самостоятельно вел контроль грунтов под трубопроводами и другими объектами инфраструктуры, но эти данные оставались конфиденциальными. По его словам, теперь запросы на получение информации о мерзлоте были направлены всем добывающим компаниям на Ямале, наиболее полные данные предоставили совместные предприятия «Газпром нефти» «Мессояханефтегаз» (СП с «Роснефтью»), «Меретояханефтегаз» (СП с ЛУКОЙЛом), «Газпромнефть — Ямал», «Газпромдобыча — Надым», «Газпромтранс» (дочки «Газпрома»). Представитель губернатора добавил, что сейчас ученые и бизнес работают над схемой обмена данными. РБК направил запросы в эти компании. Представитель «Газпром — Надым» сказал РБК, что единая система снизит риск техногенных аварий.

Ранее пресс-служба «Газпромтранса» сообщала, что компания предоставит информацию о геологическом строении и свойствах грунтов, ландшафтов и контроле температур почв на железной дороге Обская — Бованенково — Карская и объектах, расположенных вдоль нее.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Парамонова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Любовь Порываева
Вечная мерзлота Козлов Минприроды Ямал мониторинг
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию
Экономика
Reuters сообщил о прекращении поставок по газопроводу «Ямал — Европа»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter