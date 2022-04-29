Расходы на изучение мерзлоты на Ямале вырастут в четыре раза

Мониторить состояние мерзлоты на Ямале будут автоматически, впервые в оперативный анализ включат данные наблюдений «дочек» «Газпрома». Таяние мерзлоты в Арктике является причиной 23% техногенных аварий и 29% разливов нефти

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Власти Ямала в 2022 году потратят на создание системы мониторинга многолетней мерзлоты на инфраструктурных объектах и в городах более 300 млн руб. Об этом РБК рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В прошлом году на эти цели было выделено значительно меньше — около 73,5 млн руб.

Площадь арктической зоны России составляет около 4 млн кв. км, 60% этой территории — зона многолетних мерзлых грунтов. Из-за изменения климата среднегодовая температура в Арктике повысилась на 2,43°С за последние 30 лет, увеличилась высота снежного покрова, говорится в отчете о состоянии мерзлоты Гидроспецгеологии. Под влиянием этих факторов мерзлота начала таять. Ее способность выдерживать нагрузку от строений снизилась на 5–30%. Максимальное снижение произошло на линии Салехард — Надым — Новый Уренгой — Норильск.

Таяние мерзлоты в Арктике является причиной 23% техногенных аварий, 29% разливов нефти, а также деформации более 40% объектов инфраструктуры — домов, трубопроводов, железных и автодорог, отмечают в Минприроды. По расчетам ученых МГУ и Гидроспецгеологии, экономический ущерб от деградации мерзлоты составит к 2050 году 5 трлн руб. В зоне риска находятся промышленные объекты «Газпрома», НОВАТЭКа, «Норникеля», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, а также все крупные города в Арктике.

На что пойдут деньги

Большую часть денег выделят на создание региональной сети наблюдения за мерзлотой и закупку оборудования для лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности в Салехарде, говорит Артюхов.

Эта сеть объединит информацию от сотен наблюдательных скважин, расположенных под зданиями, трубопроводами, дорогами или другими объектами инфраструктуры, поясняет руководитель этой лаборатории Глеб Краев. Скважины глубиной до 30 м на разных уровнях оборудуют датчиками влажности и температуры. В автоматическом режиме приборы будут передавать данные в единый центр контроля. При получении информации о резком повышении температуры или влажности мерзлоты система подаст предупреждение, что позволит предотвратить аварию. Например, прорыв водопровода может «размыть» мерзлоту под домом, и возникнет риск просадки строения. Управляющие компании не всегда могут оперативно обнаружить проблему, автоматический датчик — может, добавляет Краев.

В случае риска разрушения объектов ученые будут предлагать варианты решения проблемы. Так, грунты под зданием можно искусственно заморозить или укрепить фундамент, пояснил представитель Артюхова.

Читайте на РБК Pro Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить Статьи Pro Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Инструкции Pro 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки Статьи Pro Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Инструкции Pro Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Инструкции Pro Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Работающие стратегии для цепочек поставок: 2 основные и 6 альтернативных Инструкции Pro Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Прогнозы

Как готовят к запуску федеральный мониторинг мерзлоты В сентябре глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК говорил, что федеральная система мониторинга будет создана за три года (с 2022 по 2025 год). Проект обойдется федеральному бюджету в 1,7 млрд руб. В дальнейшем ежегодное обслуживание системы будет стоить 232 млн руб., уточнили в пресс-службе министерства. В наблюдательную сеть войдут 140 пунктов мониторинга на базе метеостанций Росгидромета в Арктике, которые оборудуют скважинами для изучения мерзлоты. На 20 пунктах будут организованы площадки для измерения глубины сезонного протаивания мерзлоты, сказал представитель Минприроды. Росгидромет сможет приступить к построению сети после того, как Госдума закрепит за ним необходимые полномочия. Сейчас поправки, которые позволят это сделать, находятся в правительстве, добавил он. Будет вестись федеральный мониторинг деградации мерзлоты в естественных условиях. Аналогичная система на Ямале направлена на контроль за мерзлотой на экономически освоенных территориях. По данным Минприроды, пока взаимодействие этих двух систем не предусмотрено.

Как на Ямале следят за мерзлотой

В 2020 году в Салехарде начали проект автоматического мониторинга мерзлоты под несколькими зданиями. Сейчас наблюдение ведется за восьмью объектами в городе: четыре датчика установлены под строениями и четыре — в районе порта, говорит Краев. Кроме столицы ЯНАО еще девять наблюдательных скважин расположены в полях под Салехардом, Лабытнангами и Новым Уренгоем. В 2022 году количество объектов мониторинга в городе увеличат до 30, утверждает глава лаборатории. Потом аналогичные системы создадут в других городах региона.

Для мониторинга закупают датчики влажности, геодезическое оборудование и георадары. Основная часть приборов произведена в России или азиатских странах. Но проблема возникла с датчиками контроля влажности, которые поставлялись из США, говорит Краев: в феврале 2022 года их импорт был приостановлен из-за санкций, запретивших ввоз в Россию высокотехнологичного оборудования. Сейчас идет поиск аналогичных российских или китайских приборов.

В систему мониторинга мерзлоты на Ямале также впервые войдут данные от добывающих компаний региона, уточнил представитель губернатора. Бизнес на протяжении многих лет самостоятельно вел контроль грунтов под трубопроводами и другими объектами инфраструктуры, но эти данные оставались конфиденциальными. По его словам, теперь запросы на получение информации о мерзлоте были направлены всем добывающим компаниям на Ямале, наиболее полные данные предоставили совместные предприятия «Газпром нефти» «Мессояханефтегаз» (СП с «Роснефтью»), «Меретояханефтегаз» (СП с ЛУКОЙЛом), «Газпромнефть — Ямал», «Газпромдобыча — Надым», «Газпромтранс» (дочки «Газпрома»). Представитель губернатора добавил, что сейчас ученые и бизнес работают над схемой обмена данными. РБК направил запросы в эти компании. Представитель «Газпром — Надым» сказал РБК, что единая система снизит риск техногенных аварий.

Ранее пресс-служба «Газпромтранса» сообщала, что компания предоставит информацию о геологическом строении и свойствах грунтов, ландшафтов и контроле температур почв на железной дороге Обская — Бованенково — Карская и объектах, расположенных вдоль нее.