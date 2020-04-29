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Бизнес ,  
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ММК отложил решения по дивидендам до осени из-за пандемии

Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова отложил выплату дивидендов за 2020 год как минимум до осени. Компания также сократила программу капзатрат на 20%, поскольку ждет падения продаж из-за пандемии
ММК MAGN ₽40,87 -1,93% Купить
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова (владеет 84,26%) отложил выплату дивидендов за 2020 год как минимум до осени. Об этом сообщил сам председатель совета директоров ММК Рашников в обращении к акционерам, опубликованном в среду.

«В текущей ситуации считаем обоснованным отложить принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности компании», — заявил он. Выплату дивидендов, по его словам, ММК возобновит при нормализации обстановки и восстановлении базовых параметров экономики. Условиями для этого компания считает: достижение уровня загрузки производственных мощностей не ниже 70%, рентабельность по показателю доналоговой прибыли (EBITDA) не ниже 20%. В первом квартале этого года показатель рентабельности EBITDA компании составил (*.pdf) 25,8%, текущую загрузку мощностей ММК не сообщает.

Кроме того, компания приняла решение сократить капзатраты на 2020 год на 20%, заявил Рашников. Они планировались на уровне $900 млн. Он отметил, что в последнее время компания наблюдает снижение спроса в ключевых промышленных сегментах, потребляющих металлопродукцию. Это снижение демонстрируют предприятия строительной индустрии, автомобилестроительный сектор и трубная отрасль.

В первом квартале этого года показатель EBITDA компании остался (*.pdf) на уровне первого квартала прошлого года — $442 млн. Свободный денежный поток сократился на 58%, составив $110 млн. Выручка снизилась на 7% — до $1,7 млрд, чистая прибыль — на 42%, до $131 млн. Чистый долг ММК достиг $30 млн по сравнению с отрицательным показателем в $235 млн кварталом ранее.

Во втором квартале ММК ждет падения продаж из-за снижения деловой активности на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России и мире.

Ранее решение о снижении программы капзатрат на 15% приняла другая крупная металлургическая компания — «Северсталь» Алексея Мордашова.

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Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)
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