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Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Концерн Unilever, крупнейший в мире производитель чая, больше не будет продавать в России листовой чай под марками Lipton и Brooke Bond. Эти сорта останутся пакетированные
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

В интернет-магазинах уже невозможно купить листовой Lipton Yellow Label и Brooke Bond, убедился корреспондент РБК. В Perekrestok.ru и Ozon заказать можно только чай этих марок в пакетиках.

«Магнит» не закупает листовой чай Lipton и Brooke Bond, сообщили в пресс-службе сети. Другие опрошенные РБК ретейлеры информацию не предоставили.

Производимый Unilever листовой чай останется только под премиальным брендом Sir Thomas Lipton и выведенной на рынок прошлым летом маркой Saito, уточнили в компании. На ее российском сайте Lipton и Sir Thomas Lipton позиционируются как два самостоятельных бренда.

Причины, по которым компания отказалась продавать в России листовой чай Lipton и Brook Bond, в пресс-службе Unilever не назвали.

Unilever сообщила о продаже бизнеса по производству спредов за €6,8 млрд
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Lipton — самый известный чайный бренд в России, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos за 2019 год. Эту марку знают более 78% жителей крупных городов, которые пьют чай. На втором месте по узнаваемости — Ahmad (почти 72% всех потребителей чая), на третьем — Greenfield (70%).

По потреблению, согласно данным Ipsos, лидирует Greenfield. Поклонниками этой марки называют себя почти 44% россиян, Lipton — 39%, Tess — 29%.

Черная полоса для черного чая

Концерн Unilever на глобальном уровне пересматривает свою стратегию в чайном бизнесе. В частности, о пересмотре портфеля чайных брендов компания сообщила, после того как по итогам 2019 года ее чистая прибыль снизилась на 38%, до €6 млрд.

Для Unilever чай — крупная категория, которая принесла ей в 2019 году около €3 млрд выручки, говорил финансовый директор компании Грэм Питкетли (в отчете Unilever указано, что продажи чая принесли концерну 6% всей выручки).

Сама компания называет себя крупнейшим в мире производителем чая, который покупает 10% выращенного черного чая в мире, в основном в Индии, Кении, Аргентине и Турции. Но компания столкнулась с тем, что в развитых странах снизился спрос на черный чай, составляющий основу ее портфеля, — рост показали только продажи черного чая высшего сорта и травяных чаев на рынках развивающихся стран.

Любители черного чая стареют, а молодое поколение ищет новые впечатления и продукты, пояснил гендиректор Unilever Алан Джоуп. В Unilever не исключили, что компания может полностью продать свой чайный бизнес, уступить в нем долю или создать на его базе другую структуру.

Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках, на его долю приходится почти 72% всех продаж этой товарной категории в денежном выражении, следует из данных исследовательской компании Nielsen за год с апреля 2019 года по март 2020-го. Схожие цифры — 67% в пакетиках и 33% листового — дает и группа «Орими», считающаяся крупнейшим в России производителем и продавцом чая (бренды Greenfield, Tess, «Принцесса Нури» и др.).

Крупнейший в мире производитель чая допустил продажу бизнеса
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

За последние 12 месяцев продажи чая в России упали в натуральном выражении на 3,4%, причем листового — на 4,4%, в пакетиках — на 2,8%, уточняет Nielsen. В сегменте весового листового чая динамика отрицательная уже последние десять лет, констатируют в пресс-службе компании «Май» (бренд «Майский»). Несмотря на это, «Май» продолжает производить и продавать весовой листовой чай в прежних объемах, отметил представитель компании. В «Орими» не ответили, продолжит ли группа выпускать листовой чай.

Затраты на производство пакетированного чая в разы больше, чем при производстве листового, соответственно, стоимость чая в пакетиках и продажи выше, чем листового, отмечает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Но, уточняет эксперт, маржинальность этих категорий у каждого производителя разная и зависит, например, от позиционирования и маркетингового продвижения: «Кто-то может зарабатывать на листовых чаях больше».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Unilever, чай, lipton
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