Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Концерн Unilever, крупнейший в мире производитель чая, больше не будет продавать в России листовой чай под марками Lipton и Brooke Bond. Эти сорта останутся пакетированные

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Продажа листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond прекратится, сообщили РБК в пресс-службе российского офиса Unilever. Компания, уточнил ее представитель, приняла решение оставить эти марки лишь в наиболее популярном у российских потребителей формате чая в пакетиках.

В интернет-магазинах уже невозможно купить листовой Lipton Yellow Label и Brooke Bond, убедился корреспондент РБК. В Perekrestok.ru и Ozon заказать можно только чай этих марок в пакетиках.

«Магнит» не закупает листовой чай Lipton и Brooke Bond, сообщили в пресс-службе сети. Другие опрошенные РБК ретейлеры информацию не предоставили.

Производимый Unilever листовой чай останется только под премиальным брендом Sir Thomas Lipton и выведенной на рынок прошлым летом маркой Saito, уточнили в компании. На ее российском сайте Lipton и Sir Thomas Lipton позиционируются как два самостоятельных бренда.

Причины, по которым компания отказалась продавать в России листовой чай Lipton и Brook Bond, в пресс-службе Unilever не назвали.