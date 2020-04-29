Unilever отказался от продаж в России листового чая Lipton и Brooke Bond

Lipton — самый известный чайный бренд в России, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos за 2019 год. Эту марку знают более 78% жителей крупных городов, которые пьют чай. На втором месте по узнаваемости — Ahmad (почти 72% всех потребителей чая), на третьем — Greenfield (70%).
По потреблению, согласно данным Ipsos, лидирует Greenfield. Поклонниками этой марки называют себя почти 44% россиян, Lipton — 39%, Tess — 29%.
Черная полоса для черного чая
Концерн Unilever на глобальном уровне пересматривает свою стратегию в чайном бизнесе. В частности, о пересмотре портфеля чайных брендов компания сообщила, после того как по итогам 2019 года ее чистая прибыль снизилась на 38%, до €6 млрд.
Для Unilever чай — крупная категория, которая принесла ей в 2019 году около €3 млрд выручки, говорил финансовый директор компании Грэм Питкетли (в отчете Unilever указано, что продажи чая принесли концерну 6% всей выручки).
Сама компания называет себя крупнейшим в мире производителем чая, который покупает 10% выращенного черного чая в мире, в основном в Индии, Кении, Аргентине и Турции. Но компания столкнулась с тем, что в развитых странах снизился спрос на черный чай, составляющий основу ее портфеля, — рост показали только продажи черного чая высшего сорта и травяных чаев на рынках развивающихся стран.
Любители черного чая стареют, а молодое поколение ищет новые впечатления и продукты, пояснил гендиректор Unilever Алан Джоуп. В Unilever не исключили, что компания может полностью продать свой чайный бизнес, уступить в нем долю или создать на его базе другую структуру.
Большинство россиян предпочитают чай в пакетиках, на его долю приходится почти 72% всех продаж этой товарной категории в денежном выражении, следует из данных исследовательской компании Nielsen за год с апреля 2019 года по март 2020-го. Схожие цифры — 67% в пакетиках и 33% листового — дает и группа «Орими», считающаяся крупнейшим в России производителем и продавцом чая (бренды Greenfield, Tess, «Принцесса Нури» и др.).
За последние 12 месяцев продажи чая в России упали в натуральном выражении на 3,4%, причем листового — на 4,4%, в пакетиках — на 2,8%, уточняет Nielsen. В сегменте весового листового чая динамика отрицательная уже последние десять лет, констатируют в пресс-службе компании «Май» (бренд «Майский»). Несмотря на это, «Май» продолжает производить и продавать весовой листовой чай в прежних объемах, отметил представитель компании. В «Орими» не ответили, продолжит ли группа выпускать листовой чай.
Затраты на производство пакетированного чая в разы больше, чем при производстве листового, соответственно, стоимость чая в пакетиках и продажи выше, чем листового, отмечает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Но, уточняет эксперт, маржинальность этих категорий у каждого производителя разная и зависит, например, от позиционирования и маркетингового продвижения: «Кто-то может зарабатывать на листовых чаях больше».