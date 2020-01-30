Крупнейший в мире производитель чая допустил продажу бизнеса

Компания Unilever отчиталась о резком сокращении прибыли и сообщила о намерении пересмотреть стратегию работы в чайном бизнесе. По словам финансового директора компании, речь может идти о полной продаже

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Компания Unilever, которая считается крупнейшим производителем чая в мире (ей принадлежат бренды Lipton и Brooke Bond), объявила о возможности выхода из чайного бизнеса. Согласно отчету компании, ее чистая прибыль в 2019 году сократилась на 38,4%, до €6 млрд, на фоне сокращения объема продаж чая.

В документе отмечается, что компания намерена провести переоценку своего портфеля брендов и, в частности, приступила к анализу работы подразделения, объединяющего чайные активы Unilever.

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли пояснил The Wall Street Journal, что итогом проверки может стать полная продажа чайного бизнеса, уступка доли в нем или создание какой-то другой структуры. По словам финдиректора, чайный бизнес Unilever обеспечивает компании выручку примерно €3 млрд, однако продажи черного чая, составляющего основу портфеля компании, на развитых рынках продолжают сокращаться. И попытки компании диверсифицировать портфель за счет травяных чаев и премиальных брендов зеленого чая (в частности, Pukka и T2) пока не дали существенного результата.

После публикации отчета Unilever с сообщением о возможном выходе из чайного бизнеса стоимость депозитарных расписок компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла более чем на 3%, стоимость акций компании на Лондонской бирже — на 1,5%.

В конце 2017 года Unilever объявила о продаже бизнеса по производству спредов (Unilever Spreads) американскому инвестиционному фонду Kohlberg Kravis Roberts & Co за €6,8 млрд.