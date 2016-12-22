Unilever сообщила о продаже бизнеса по производству спредов за €6,8 млрд

Специализирующая на производстве продуктов и бытовой химии британо-нидерландская компания Unilever сообщила о продаже бизнеса по производству спредов (Unilever Spreads) американскому инвестиционному фонду Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) за €6,8 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте Unilever.

Предложение фонда о покупке бизнеса Unilever по продаже спредов было одобрено регуляторами. Сделку планируют завершить к середине 2018 года. По словам гендиректора компании Пола Полмана, в апреле 2017 года Unilever изложила программу до 2020 года, чтобы ускорить повышение капитализации. В связи с этим в компании решили, что «будущее спредового бизнеса будет за пределами нашей группы».

Полман отметил, что сделка с KKR «знаменует собой дальнейший шаг в изменении и укреплении нашего портфеля для долгосрочного роста». Гендиректор Unilever выразил уверенность, что инвестфонд сможет полностью реализовать потенциал бизнеса по продаже спредов и будет отвечать за общественные запросы.

По словам главы KKR в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка» Йоханнеса Хута, инвестфонд продолжит следовать принципам стратегии Unilever. Так, к 2019 году KKR намерена найти нового поставщика пальмового масла.

Unilever Spreads присутствует на рынках 66 стран мира, в 2016 году ее оборот составил чуть более €3 млрд. Компания продает масла и спреды под брендами Rama, ProActiv, Becel, Flora, Country Crock, Blue Band.