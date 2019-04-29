«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Даже если строительство «Северного потока-2» затянется, проект все равно остается рентабельным, заявили в «Газпроме». Однако пока в компании считают, что достроить его получится в 2019 году, то есть в срок

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Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.

«Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25–30 и более лет», — пояснил Хандога.

Из-за этого, по его словам, сдвижки по срокам — «даже если они будут» — на экономику проекта не повлияют, а мощности трубопровода в любом случае будут востребованы.

Ранее о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» затягивается из-за отсутствия согласованного маршрута через воды Дании до следующего года, написала немецкая газета Junge Welt. Авторы публикации указали, что затягивание сроков приведет к удорожанию проекта и поставили под сомнение его рентабельность. В случае с Данией газопровод может пройти через ее исключительную экономическую зону, и это позволяет властям страны начать проверки, которые отсрочат строительство, говорилось в материале. К примеру, проверка влияния на экологию может занять до шести месяцев, столько же власти могут затребовать на анализ результатов; все это время работы по строительству вестись не будут. В материале также не исключается, что в зависимости от итогов проверок уже проложенные участки придется «раскопать и переместить». Простой или дополнительные работы скажутся на рентабельности, заключают авторы.

В «Газпроме», несмотря на отсутствие решения со стороны Дании, рассчитывают достроить «Северный поток-2» в этом году, отметил Дмитрий Хандога.