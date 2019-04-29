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«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
Даже если строительство «Северного потока-2» затянется, проект все равно остается рентабельным, заявили в «Газпроме». Однако пока в компании считают, что достроить его получится в 2019 году, то есть в срок
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.

«Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25–30 и более лет», — пояснил Хандога.

Из-за этого, по его словам, сдвижки по срокам — «даже если они будут» — на экономику проекта не повлияют, а мощности трубопровода в любом случае будут востребованы.

Ранее о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» затягивается из-за отсутствия согласованного маршрута через воды Дании до следующего года, написала немецкая газета Junge Welt. Авторы публикации указали, что затягивание сроков приведет к удорожанию проекта и поставили под сомнение его рентабельность. В случае с Данией газопровод может пройти через ее исключительную экономическую зону, и это позволяет властям страны начать проверки, которые отсрочат строительство, говорилось в материале. К примеру, проверка влияния на экологию может занять до шести месяцев, столько же власти могут затребовать на анализ результатов; все это время работы по строительству вестись не будут. В материале также не исключается, что в зависимости от итогов проверок уже проложенные участки придется «раскопать и переместить». Простой или дополнительные работы скажутся на рентабельности, заключают авторы.

В «Газпроме», несмотря на отсутствие решения со стороны Дании, рассчитывают достроить «Северный поток-2» в этом году, отметил Дмитрий Хандога.

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«В настоящий момент в планах — завершение строительства газопровода в этом году», — сказал он. Топ-менеджер также напомнил, что сейчас в Копенгагене рассматривают сразу три заявки на возможные маршруты трубопровода — в территориальных водах и исключительной экономической зоне Дании, а прокладка других участков газопровода уже идет полным ходом.

«Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в той или иной момент, работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике, но могу сказать, что в настоящий момент сохраняется вероятность строительства газопровода и пуск его до конца года», — подчеркнул Хандога.

«Северный поток-2» — это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Его планируется завершить до конца 2019 года, однако Дания пока решение по поводу разрешения на строительство через свои территориальные воды или в своей исключительной экономической зоне пока не приняла.

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Оператором строительства «Северного потока-2» является дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Европейские партнеры «Газпрома» — Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell — профинансируют 50% проекта. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства «Северного потока-2» позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Северный поток — 2»
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