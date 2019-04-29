СМИ узнали о желании бизнесмена Лебедева продать лондонский телеканал

По данным The Guardian, Евгений Лебедев, который со своим отцом Александром владеет в Великобритании газетой Independent и таблоидом Evening Standart, намерен отказаться от телеканала London Live TV из-за его убыточности

Фото: live-production.tv

Российский бизнесмен Евгений Лебедев, который владеет британскими газетами Independent и Evening Standart, ведет переговоры о продаже другого своего медиаактива — телеканала London Live TV. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Шесть лет назад Евгений и его отец Александр Лебедев (состояние — $400 млн по данным Forbes, 188-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России), который является издателем Independent, одержали победу в борьбе за владение лицензией на частоту для первого городского телеканала британской столицы. Тогда эта лицензия считалась самой прибыльной на рынке телевещания.

Изначально Лебедевы рассчитывали на то, что телеканал, который поддерживает газета Evening Standard, сможет повысить прибыльность их медийного портфеля. Однако на самом деле актив оказался «финансовой дырой» бизнеса российских предпринимателей, подчеркивает издание. Банкротства London Live TV ожидали еще в 2017 году, телеканал ни разу не принес Лебедевым прибыли. По состоянию на сегодняшний день убытки телеканала составляют £30 млн (почти $39 млн).

По данным Guardian, переговоры о возможной продаже London Live TV Лебедев-младший ведет с That Media, которая владеет лицензиями на 20 местных британских телеканалов. Именно этот медиахолдинг нацелен на то, чтобы создать сеть региональных телеканалов Великобритании.