FT раскрыла детали сделки по продаже Лебедевым доли в Evening Standard

Покупателем акций английской газеты Evening Standard у Lebedev Holdings Ltd стал инвестор из Саудовской Аравии, утверждает издание Financial Times

Фото: Марина Лысцова / ТАСС

По данным FT, владельцем компании с Каймановых островов, которая купила у Лебедевых акции британской газеты, является гражданин Саудовской Аравии Султан Мухаммед Абдулджадаел. Издание со ссылкой на два источника утверждает, что за 25 миллионов фунтов стерлингов он купил 30% акций, то есть на 10% больше, чем предполагалось ранее.

FT указывает, что об Абдулджаеле мало что известно в Великобритании. Есть информация, что он связан с принадлежащим правительству Саудовской Аравии Commercial Bank, а два года назад приобрел часть акций британской Independent.

Собеседники FT предположили, что новый владелец акций Evening Standard не будет серьезно влиять на политику издания, исходя из работы Independent,

Именно Lebedev Holdings помимо Evening Standard с мая 2010 года владела The Independent. Это издание обошлось Лебедеву в символический £1. Прежний владелец обязался перечислить новому собственнику в первый год £9,2 млн, чтобы поддержать бизнес в переходный период.