Wildberries и Ozon ограничили работу пунктов выдачи заказов в Белгороде

Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов в Белгороде, а пункты Ozon перешли на гибкий режим работы. С марта обстрелы региона со стороны Украины участились

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде, говорится в заявлении компании в телеграм-канале.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях», — говорится в сообщении.

В Wildberries пояснили, что заказы, уже отправленные в белгородские пункты выдачи, можно перенаправить в другие ПВЗ или отменить. Плату за обратную доставку в таком случае не возьмут. Покупателей уведомили о возможности перезаказать товары на другой адрес. Компания также бессрочно продлила хранение товаров во всех ПВЗ в Белгороде и области.

«Wildberries продолжает свою работу в регионе, чтобы обеспечить клиентов необходимыми товарами», — сообщили там.

В Ozon заявили «РИА Новости», что его пункты выдачи перешли на гибкий режим работы в Белгороде. В диалоге с партнерами, которые хотели продолжить работу на благо региона, разработали механизм гибкого подхода к открытиям пунктов. С 12 марта в случае, если партнер и его сотрудники считают ситуацию там, где находится ПВЗ, небезопасной, они могут не открывать точку, — пояснил маркетплейс. каких-либо штрафов или взысканий» в таком случае это не повлечет, отметили там. В компании также сообщили о продлении срока хранения заказов и доставки возвращенного товара в закрытых ПВЗ. Кроме того, там пообещали дополнительную материальную поддержку курьерам, сотрудничающим с Ozon в регионе.

В Белгородской области регулярно фиксируют удары дронов и обстрелы со стороны Украины. С марта атаки участились. Из-за них в Белгороде закрывались торговые центры, школы и колледжи.