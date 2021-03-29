Компания погибшего богатейшего человека Чехии назначила нового директора

Возглавлять PPF Group будет Ладислав Бартоничек, который курировал в группе сектор телекоммуникаций и медиа-бизнеса. Основатель компании Петер Келлнер погиб при крушении вертолета

Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

PPF Group назначила нового главу после того, как основатель и владелец компании Петер Келлнер разбился в авиакатастрофе на Аляске. Об этом РБК сообщили в PPF. Возглавит группу Ладислав Бартоничек, который курировал в компании сектор телекоммуникаций и медиа-бизнеса.

«PPF Group объявляет, что управление всей деятельностью группы вместо покойного Питера Келлнера сегодня было поручено одному из акционеров господину Ладиславу Бартоничеку», — говорится в сообщении компании.

Там также подчеркнули, что отдельные компании, входящие в PPF Group, управляются профессиональными командами менеджеров. В PPF отметили, что смерть ее основателя не скажется на нормальном повседневном функционировании организации.

«Под руководством Ладислава Бартоничека PPF продолжит свои инвестиционные проекты в соответствии с планами и видениями, созданными Петром Келлнером и его командой сотрудников», — уточнили в компании.

Келлнеру принадлежали 98,93% в основанной им компании, Бартоничек, судя по информации на сайте, владеет 0,535%.