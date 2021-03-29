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Компания погибшего богатейшего человека Чехии назначила нового директора

Возглавлять PPF Group будет Ладислав Бартоничек, который курировал в группе сектор телекоммуникаций и медиа-бизнеса. Основатель компании Петер Келлнер погиб при крушении вертолета
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

PPF Group назначила нового главу после того, как основатель и владелец компании Петер Келлнер разбился в авиакатастрофе на Аляске. Об этом РБК сообщили в PPF. Возглавит группу Ладислав Бартоничек, который курировал в компании сектор телекоммуникаций и медиа-бизнеса.

«PPF Group объявляет, что управление всей деятельностью группы вместо покойного Питера Келлнера сегодня было поручено одному из акционеров господину Ладиславу Бартоничеку», — говорится в сообщении компании.

Там также подчеркнули, что отдельные компании, входящие в PPF Group, управляются профессиональными командами менеджеров. В PPF отметили, что смерть ее основателя не скажется на нормальном повседневном функционировании организации.

«Под руководством Ладислава Бартоничека PPF продолжит свои инвестиционные проекты в соответствии с планами и видениями, созданными Петром Келлнером и его командой сотрудников», — уточнили в компании.

Келлнеру принадлежали 98,93% в основанной им компании, Бартоничек, судя по информации на сайте, владеет 0,535%.

Какой бизнес вел в России погибший в авиакатастрофе миллиардер Келлнер
Бизнес
Петр Келлнер

О крушении вертолета на Аляске стало известно утром 29 марта, катастрофа произошла 27 марта. Спасатели обнаружили одного выжившего и пятерых погибших, среди которых был Келлнер.

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PPF начала работу в 1991 году. В 1990-х она участвовала в первой и второй кампаниях приватизации, которые проводились до и после распада Чехословакии. В итоге в управлении фонда оказались доли в 202 предприятиях.

С начала 1990-х Келлнер действовал в России — создавал чековые фонды для покупки ваучеров у населения. На фоне кризиса 1998 года предприниматель продал все свои активы и покинул российский рынок. В 2002 году в Россию пришла PPF, начав инвестировать в отрасли страхования и потребительского финансирования. Так, например, был открыт Банк Хоум Кредит, который сейчас занимает 34-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. В 2009 году PPF также стала совладельцем группы «Эльдорадо», но спустя несколько лет вышла из бизнеса.

Forbes оценивал состояние Келлнера перед гибелью в $17,5 млрд, он занимал 68-е место в глобальном списке миллиардеров 2020 года.

Авторы
Евгения Лебедева Евгения Лебедева, Мария Лисицына
PPF Чехия кадровые назначения
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Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске
Бизнес
Какой бизнес вел в России погибший в авиакатастрофе миллиардер Келлнер
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