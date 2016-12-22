ФАС признала вину операторов в занижении цен на СМС для госбанков

ФАС выявила нарушения «большой четверкой» мобильных операторов закона о конкуренции — тариф на рассылку СМС для госбанков был установлен ниже, чем для остальных. Сотовые компании должны устранить нарушения в течение двух недель

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 19 июня выдала операторам «большой четверки» (ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл») предупреждения о прекращении действий, «в которых содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства», говорится в сообщении ФАС, поступившем в РБК.

По результатам расследования ФАС установила, что условия договоров между мобильными операторами и банками с участием государства в капитале «существенно» отличаются от условий договоров с другими банками. Таким образом, ФАС усмотрела «создание дискриминационных условий, при которых потребители услуг СМС-рассылки поставлены в неравное положение».​

Операторам «большой четверки» надлежит устранить дискриминационные условия договоров в течение 14 дней со дня получения предупреждения, говорится в сообщении ФАС.

Несколько месяцев назад ФАС начала проверку в отношении «большой тройки» операторов сотовой связи из-за нарушения принципа сетевой нейтральности, говорил в начале июня заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. «Для банков с госучастием, в частности Сбербанка и ВТБ, тарифы сотовыми операторами на рассылку СМС установлены ниже, чем для всех остальных банков. Это дискриминация», — отмечал он.

Представитель пресс-службы «МегаФона» отметила, что оператор не получал предупреждения со стороны ФАС. «Ранее в марте мы предоставили всю необходимую информацию в ответ на запрос от ФАС», — добавила она. Позже в «МегаФоне» уточнили, что это решение ФАС не является «решением по существу». «Мы внимательно изучим предупреждение ФАС и предоставим антимонопольному органу мотивированные доказательства отсутствия нарушения», — добавили в компании. МТС и «ВымпелКом» от комментариев отказались. В «T2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) пояснили, что договоры между банками и Tele2 не содержат дискриминационных условий, «поэтому мы с интересом изучаем решение ФАС».

История вопроса

Рассылка СМС-сообщений — основной способ банка информировать клиентов о совершенных операциях. В связи с повышением тарифов со стороны нескольких крупнейших операторов («МегаФон» и Tele2) у банков выросли расходы на СМС-сообщения, рассказывали в мае 2017 года РБК участники рынка.

Так, информацию о повышении стоимости рассылок с начала 2017 года РБК подтверждали в Абсолют Банке, Сбербанке, банке «Ак Барс», ​ЮниКредит Банке, Транскапиталбанке, Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) и СМП Банке. По оценке директора департамента платежных систем СМП Банка Елены Биндусовой, расходы банков на СМС-информирование увеличились примерно на 30%.



В декабре ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) по факту увеличения цен на СМС для клиентов. Позднее по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости СМС-рассылки для банков операторами связи.

Между тем ФАС уже признавала оператора «Т2 Мобайл» (бренд Tele2), а также операторов «большой тройки» (ПАО «МегаФон», МТС, и «ВымпелКом», который работает под брендом «Билайн») нарушителями закона о конкуренции из-за повышения цен на СМС.



Ведомство обнаружило, что в результате действий операторов тарифы для заказчиков на рассылки СМС в сети «МегаФона» выросли на 116%, МТС — на 176%, «ВымпелКома» — на 77%, а «Т2 Мобайл» — на 33%. Совокупно эти операторы занимают 99% рынка СМС-информирования, пришли к выводу в ФАС.



При этом в сотовых компаниях заявляли, что СМС не единственный способ ​информирования, так как есть еще push-уведомления, e-mail рассылки, мессенджеры и др. Позднее операторы обжаловали решение антимонопольного ведомства в Арбитражном суде, который в итоге встал на их сторону, признав предписание ФАС незаконным.