Депутаты решили ограничить размеры аптечных сетей и дистрибьюторов

По данным аналитической компании DSM Group за 2018 год, предлагаемое пороговое значение для розницы в 3% рынка по объему выручки превышают уже четыре торговые сети — «Ригла» (5,6%), ГК «Эркафарм» (5,3%), «Аптечная сеть 36,6» (4,1%) и «Имплозия» (4%).

Из топ-10 российских дистрибьюторов четыре компании также превышают предлагаемую долю в 5% от всего объема рынка. Причем доля крупнейшего из них — компании «Протек» — превышает ее более чем в три раза — компания занимает 16% рынка. Другие крупные игроки сегмента — «Катрен» (15,5%), «Пульс» (14,6%) и «Фармкомплект» (5,7%).

Как хотят изменить ассортимент аптек

Основная цель, которую видят депутаты, — довести к 2021 году долю отечественных лекарств от общего объема продаж в деньгах до уровня не менее чем 50%, к 2030-му — до не менее чем 65%. Такие целевые показатели группа предлагает даже закрепить в госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Для этого депутаты, в частности, предлагают:

сформировать перечень лекарств российского производства, обязательных для наличия в аптеках по каждому международному непатентованному наименованию,

аптеки должны отдать не менее 50% площади своих витрин под отечественные препараты и лекарства низкого ценового сегмента,

в аптеках должно быть не менее трех препаратов российского производства на каждый препарат иностранного производства в рамках международного непатентованного наименования,

ввести заявительный порядок регистрации цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП низшего ценового сегмента (до 50–100 руб.) «во избежание вымывания наиболее доступных по цене лекарственных препаратов». Сейчас эти цены устанавливает Минздрав и ФАС,

рассмотреть возможность вменения обязанности по созданию аптек с производственными отделами аптечным сетям «в рамках их социальной ответственности».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что думают участники рынка про предложения депутатов ​

Искусственное ограничение доли ведущих участников рынка существенно ослабит конкуренцию в отрасли, полагает Евгений Нифантьев, владелец аптечных сетей «Неофарм», «Столички» и председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). В совокупности с отменой маркетинговых бонусов от производителей это приведет к «стремительному росту цен и непредсказуемым социальным последствиям». Поскольку эти бонусы и возможность масштабировать бизнес позволяли рынку сдерживать рост цен на наиболее важные препараты.

«В документе говорится о демонополизации отрасли, в которой нет монополизации, — отметил он. — Но если проводить аналогию с продовольственным ретейлом, доля которого ограничена 25% рынка на территории субъекта без дополнительного ограничения по стране, нельзя не упомянуть, что объем этого рынка в 13 раз больше фармацевтического, а объем всего коммерческого фармрынка меньше выручки одного только крупнейшего игрока из продовольственной розницы». Следуя предлагаемой авторами документа логике, сети в продовольственном ретейле должны быть ограничены долей 0,77% на территории субъекта и введено ограничение в 0,23% по стране — такой объем продаж будет соответствовать ограничению в 10% для аптечной сети на территории субъекта и 3% на уровне страны, подсчитал Нифантьев.

При принятии документа в текущей редакции рынок может разделиться на две части. Первая — это аптеки, которые попытаются обойти закон путем дробления бизнеса. Вторая — честные предприниматели, которые окажутся в дискриминационных условиях, заключил он. С тем, что крупные аптечные сети будут вынуждены раздробиться, соглашается гендиректор «Аптечной сети 36,6» Владимир Нестеренко.

Документ депутатов идет вразрез с мировыми тенденциями, заметила исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (СРО АСНА) Виктория Преснякова. По ее словам, во всем мире не первый год существует тенденция к консолидации на фармрынке в целом и в ретейле в частности. «Это предложение направлено против всех участников рынка. Оно бьет по интересам крупных сетей, но не улучшает положение и малого, и среднего бизнеса», — говорит она. Преснякова поясняет, что предложения депутатов сформулированы так, что ударят и по аптечным ассоциациям, которые состоят из небольших сетей и одиночных аптек. «Аптечный бизнес уже давно не является высокомаржинальным и вынужден искать новые инструменты доходности, такие инструменты можно получить с помощью объединений, среди которых и маркетинговые договоры», — указала эксперт на предложение депутатов запретить ассоциациям вести «коммерческие функции».​

Фармацевтический рынок России и так отличается крайне высокой конкурентностью и низкой рентабельностью, предлагаемые меры будут способствовать еще большему снижению его инвестиционной привлекательности, прокомментировал предлагаемые инициативы гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он отметил, что ​сегодня ни одна оптовая фармацевтическая компания на российском рынке не нарушает порог доли рынка в 35%, установленный действующим антимонопольным законодательством. По его словам, непосредственно с участниками рынка данные инициативы не обсуждались. «Никто из инициаторов документа, к сожалению, не подумал о том, что предлагаемые ими новшества негативно скажутся на ситуации с лекарственным обеспечением населения», — заключил он.​