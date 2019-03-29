Депутаты решили ограничить размеры аптечных сетей и дистрибьюторов

По данным аналитической компании DSM Group за 2018 год, предлагаемое пороговое значение для розницы в 3% рынка по объему выручки превышают уже четыре торговые сети — «Ригла» (5,6%), ГК «Эркафарм» (5,3%), «Аптечная сеть 36,6» (4,1%) и «Имплозия» (4%).
Из топ-10 российских дистрибьюторов четыре компании также превышают предлагаемую долю в 5% от всего объема рынка. Причем доля крупнейшего из них — компании «Протек» — превышает ее более чем в три раза — компания занимает 16% рынка. Другие крупные игроки сегмента — «Катрен» (15,5%), «Пульс» (14,6%) и «Фармкомплект» (5,7%).
Как хотят изменить ассортимент аптек
Основная цель, которую видят депутаты, — довести к 2021 году долю отечественных лекарств от общего объема продаж в деньгах до уровня не менее чем 50%, к 2030-му — до не менее чем 65%. Такие целевые показатели группа предлагает даже закрепить в госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Для этого депутаты, в частности, предлагают:
- сформировать перечень лекарств российского производства, обязательных для наличия в аптеках по каждому международному непатентованному наименованию,
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аптеки должны отдать не менее 50% площади своих витрин под отечественные препараты и лекарства низкого ценового сегмента,
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в аптеках должно быть не менее трех препаратов российского производства на каждый препарат иностранного производства в рамках международного непатентованного наименования,
- ввести заявительный порядок регистрации цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП низшего ценового сегмента (до 50–100 руб.) «во избежание вымывания наиболее доступных по цене лекарственных препаратов». Сейчас эти цены устанавливает Минздрав и ФАС,
- рассмотреть возможность вменения обязанности по созданию аптек с производственными отделами аптечным сетям «в рамках их социальной ответственности».
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Что думают участники рынка про предложения депутатов
Искусственное ограничение доли ведущих участников рынка существенно ослабит конкуренцию в отрасли, полагает Евгений Нифантьев, владелец аптечных сетей «Неофарм», «Столички» и председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). В совокупности с отменой маркетинговых бонусов от производителей это приведет к «стремительному росту цен и непредсказуемым социальным последствиям». Поскольку эти бонусы и возможность масштабировать бизнес позволяли рынку сдерживать рост цен на наиболее важные препараты.
«В документе говорится о демонополизации отрасли, в которой нет монополизации, — отметил он. — Но если проводить аналогию с продовольственным ретейлом, доля которого ограничена 25% рынка на территории субъекта без дополнительного ограничения по стране, нельзя не упомянуть, что объем этого рынка в 13 раз больше фармацевтического, а объем всего коммерческого фармрынка меньше выручки одного только крупнейшего игрока из продовольственной розницы». Следуя предлагаемой авторами документа логике, сети в продовольственном ретейле должны быть ограничены долей 0,77% на территории субъекта и введено ограничение в 0,23% по стране — такой объем продаж будет соответствовать ограничению в 10% для аптечной сети на территории субъекта и 3% на уровне страны, подсчитал Нифантьев.
При принятии документа в текущей редакции рынок может разделиться на две части. Первая — это аптеки, которые попытаются обойти закон путем дробления бизнеса. Вторая — честные предприниматели, которые окажутся в дискриминационных условиях, заключил он. С тем, что крупные аптечные сети будут вынуждены раздробиться, соглашается гендиректор «Аптечной сети 36,6» Владимир Нестеренко.
Документ депутатов идет вразрез с мировыми тенденциями, заметила исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (СРО АСНА) Виктория Преснякова. По ее словам, во всем мире не первый год существует тенденция к консолидации на фармрынке в целом и в ретейле в частности. «Это предложение направлено против всех участников рынка. Оно бьет по интересам крупных сетей, но не улучшает положение и малого, и среднего бизнеса», — говорит она. Преснякова поясняет, что предложения депутатов сформулированы так, что ударят и по аптечным ассоциациям, которые состоят из небольших сетей и одиночных аптек. «Аптечный бизнес уже давно не является высокомаржинальным и вынужден искать новые инструменты доходности, такие инструменты можно получить с помощью объединений, среди которых и маркетинговые договоры», — указала эксперт на предложение депутатов запретить ассоциациям вести «коммерческие функции».
Фармацевтический рынок России и так отличается крайне высокой конкурентностью и низкой рентабельностью, предлагаемые меры будут способствовать еще большему снижению его инвестиционной привлекательности, прокомментировал предлагаемые инициативы гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он отметил, что сегодня ни одна оптовая фармацевтическая компания на российском рынке не нарушает порог доли рынка в 35%, установленный действующим антимонопольным законодательством. По его словам, непосредственно с участниками рынка данные инициативы не обсуждались. «Никто из инициаторов документа, к сожалению, не подумал о том, что предлагаемые ими новшества негативно скажутся на ситуации с лекарственным обеспечением населения», — заключил он.