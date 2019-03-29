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Депутаты решили ограничить размеры аптечных сетей и дистрибьюторов
Ограничить размеры аптечных сетей и дистрибьюторов, обязать аптеки открывать пункты в коммерчески непривлекательных точках и отдавать не менее 50% витрин под российские лекарства. Депутаты подготовили план по развитию фармотрасли
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Кто готовит предложения

Предложения по регулированию фармрынка содержатся в техническом задании, подготовленном подгруппой межфракционной рабочей группыпо совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств. Группа, в которую входят представили профильных комитетов и представителей всех думских фракций, а также Минздрава и Минпромторга, была создана по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина после того, как в декабре 2018 года тогда руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил президенту Владимиру Путину о вымывании доступных лекарств и снижении доли отечественных производителей с аптечного рынка. Возглавил группу заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Были созданы четыре ​рабочие подгруппы. Подгруппу по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан, которая и подготовила документ, возглавляет депутат от «Единой России» Евгения Панина.

Как пояснил РБК Андрей Исаев. техническое задание — это план работы подгруппы, который будет принят за основу. «В течение месяца на его основании будет сформулирован график, в котором будут сформулированы конкретные предложения по внесению изменений в законодательство», — отметил он.

Какие ограничения готовят для аптек и дистрибьюторов

  • Согласно тексту техзадания, доли аптечных сетей должны быть ограничены 10% в пределах субъекта и 3% всего российского рынка. В документе указано, что «пороговые значения предварительные, для дальнейшей проработки». Исключение может быть сделано для малочисленных муниципальных образований, отдаленных населенных пунктов, где может быть одна аптека со 100% долей рынка, которая «не вынесет нагрузки дополнительного регулирования, и по факту не может влиять на рыночные условия».
  • В целях «недопущения монополизации оптового звена» фармрынка предлагается ввести ограничение для дистрибьюторов на уровне 5% от всего фармрынка или 15% на уровне субъекта.
  • По версии депутатов, также необходимо запретить коммерческие функции для аптечных ассоциаций.
  • Предлагается проработать вопрос по возможному установлению обязанности аптечных сетей по созданию точек в «коммерчески непривлекательных населенных пунктах в рамках их социальной ответственности».
  • Законодательно установить запрет на создание дискриминационных условий для доступа лекарственных препаратов в аптечную сеть (аптеку) по аналогии с торговыми сетями.
  • Установить ограничения на маркетинговые сборы с производителей.

По данным аналитической компании DSM Group за 2018 год, предлагаемое пороговое значение для розницы в 3% рынка по объему выручки превышают уже четыре торговые сети — «Ригла» (5,6%), ГК «Эркафарм» (5,3%), «Аптечная сеть 36,6» (4,1%) и «Имплозия» (4%).

Из топ-10 российских дистрибьюторов четыре компании также превышают предлагаемую долю в 5% от всего объема рынка. Причем доля крупнейшего из них — компании «Протек» — превышает ее более чем в три раза — компания занимает 16% рынка. Другие крупные игроки сегмента — «Катрен» (15,5%), «Пульс» (14,6%) и «Фармкомплект» (5,7%).

Как хотят изменить ассортимент аптек

Основная цель, которую видят депутаты, — довести к 2021 году долю отечественных лекарств от общего объема продаж в деньгах до уровня не менее чем 50%, к 2030-му — до не менее чем 65%. Такие целевые показатели группа предлагает даже закрепить в госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Для этого депутаты, в частности, предлагают:

  • сформировать перечень лекарств российского производства, обязательных для наличия в аптеках по каждому международному непатентованному наименованию,

  • аптеки должны отдать не менее 50% площади своих витрин под отечественные препараты и лекарства низкого ценового сегмента,

  • в аптеках должно быть не менее трех препаратов российского производства на каждый препарат иностранного производства в рамках международного непатентованного наименования,

  • ввести заявительный порядок регистрации цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП низшего ценового сегмента (до 50–100 руб.) «во избежание вымывания наиболее доступных по цене лекарственных препаратов». Сейчас эти цены устанавливает Минздрав и ФАС,
  • рассмотреть возможность вменения обязанности по созданию аптек с производственными отделами аптечным сетям «в рамках их социальной ответственности».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что думают участники рынка про предложения депутатов ​

Искусственное ограничение доли ведущих участников рынка существенно ослабит конкуренцию в отрасли, полагает Евгений Нифантьев, владелец аптечных сетей «Неофарм», «Столички» и председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). В совокупности с отменой маркетинговых бонусов от производителей это приведет к «стремительному росту цен и непредсказуемым социальным последствиям». Поскольку эти бонусы и возможность масштабировать бизнес позволяли рынку сдерживать рост цен на наиболее важные препараты.

«В документе говорится о демонополизации отрасли, в которой нет монополизации, — отметил он. — Но если проводить аналогию с продовольственным ретейлом, доля которого ограничена 25% рынка на территории субъекта без дополнительного ограничения по стране, нельзя не упомянуть, что объем этого рынка в 13 раз больше фармацевтического, а объем всего коммерческого фармрынка меньше выручки одного только крупнейшего игрока из продовольственной розницы». Следуя предлагаемой авторами документа логике, сети в продовольственном ретейле должны быть ограничены долей 0,77% на территории субъекта и введено ограничение в 0,23% по стране — такой объем продаж будет соответствовать ограничению в 10% для аптечной сети на территории субъекта и 3% на уровне страны, подсчитал Нифантьев.

При принятии документа в текущей редакции рынок может разделиться на две части. Первая — это аптеки, которые попытаются обойти закон путем дробления бизнеса. Вторая — честные предприниматели, которые окажутся в дискриминационных условиях, заключил он. С тем, что крупные аптечные сети будут вынуждены раздробиться, соглашается гендиректор «Аптечной сети 36,6» Владимир Нестеренко.

Документ депутатов идет вразрез с мировыми тенденциями, заметила исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (СРО АСНА) Виктория Преснякова. По ее словам, во всем мире не первый год существует тенденция к консолидации на фармрынке в целом и в ретейле в частности. «Это предложение направлено против всех участников рынка. Оно бьет по интересам крупных сетей, но не улучшает положение и малого, и среднего бизнеса», — говорит она. Преснякова поясняет, что предложения депутатов сформулированы так, что ударят и по аптечным ассоциациям, которые состоят из небольших сетей и одиночных аптек. «Аптечный бизнес уже давно не является высокомаржинальным и вынужден искать новые инструменты доходности, такие инструменты можно получить с помощью объединений, среди которых и маркетинговые договоры», — указала эксперт на предложение депутатов запретить ассоциациям вести «коммерческие функции».​

Фармацевтический рынок России и так отличается крайне высокой конкурентностью и низкой рентабельностью, предлагаемые меры будут способствовать еще большему снижению его инвестиционной привлекательности, прокомментировал предлагаемые инициативы гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он отметил, что ​сегодня ни одна оптовая фармацевтическая компания на российском рынке не нарушает порог доли рынка в 35%, установленный действующим антимонопольным законодательством. По его словам, непосредственно с участниками рынка данные инициативы не обсуждались. «Никто из инициаторов документа, к сожалению, не подумал о том, что предлагаемые ими новшества негативно скажутся на ситуации с лекарственным обеспечением населения», — заключил он.​

Авторы: Ольга Дубравицкая, Полина Звездина
Теги: фармрынок, аптеки, жизненно важные лекарства, Отечественные лекарства
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