Глава СУЭК заявил об отношении государства к бизнесу как к кошельку

Глава СУЭК заявил об отношении государства к бизнесу как к кошельку

Государство и бизнес должны развивать взаимное доверие для повышения конкурентоспособности, отмечает Владимир Рашевский. Сейчас Россия отстает по уровню развития ряда важных элементов структуры, добавил глава СУЭК

Владимир Рашевский (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Гендиректор и председатель правления Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил о необходимости развития взаимного доверия бизнеса и государства, передает корреспондент РБК.

«Общая цель — развитие взаимного доверия государства и бизнеса в интересах повышения конкурентоспособности России. Государство скорее видит в бизнесе кошелек, а не партнера», — сказал Рашевский.

«Нехватка квалифицированного персонала — как раз в тех местах, где реализуются серьезные инвестиционные проекты, не хватает профессиональных кадров», — заявил он. Россия отстает по уровню развития ряда важных элементов инфраструктуры. Так, страна занимает 51-е место в рейтинге конкурентоспособности в сфере инфраструктуры, уступая Китаю, Канаде, США, Франции, Германии, Южной Корее и Японии.

По качеству дорог Россия занимает 104-е место в рейтинге, по дорожному сообщению — 38-е место, по железнодорожному сообщению — 69-е место, по морскому сообщению — 53-е место, по чистоте питьевой воды — 54-е место, по надежности водоснабжения — 53-е место, по потерям электроэнергии в сети — 64-е место. При этом страна возглавляет рейтинг по электрификации инфраструктуры и занимает 15-е место по эффективности железнодорожных услуг.