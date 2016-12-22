ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,85 EUR Нал. 76,60 75,22 USD Бирж. 65,31 -0,34 EUR Бирж. 75,62 -0,39 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6760,69 +41,60 IMOEX 2417,26 +1,18% RTSI 1165,87 +1,67% Brent 80,70 +0,46% DJIA 25804,53 +2,19% Nasdaq 7645,05 +2,88%
Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик
Лента новостей
Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 04:00, РБК и Philips Трамп назвал самую главную для себя угрозу 03:28, Политика Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик 03:13, Экономика Венесуэла отказалась использовать доллар на валютном рынке из-за санкций 03:00, Политика Суд на 3 года запретил Маску занимать пост главы совета директоров Tesla 02:28, Бизнес Иран заявил об убийстве организатора теракта на военном параде в Ахвазе 01:48, Политика Politico назвало Хизер Нойерт кандидатом в постпреды США при ООН 01:43, Политика Стало известно имя погибшего при крушении Су-27 на Украине 01:25, Общество BMW представила кроссовер X7 и объявила его российские цены 01:14, Авто Петербургский «Лахта Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 00:59, Бизнес Россия вернулась к сокращению своих вложений в гособлигации США 00:50, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 00:47, РБК и Thomson Reuters Трамп усомнился в участии экс-мэра Нью-Йорка в выборах президента США 00:32, Политика Сборная Франции одержала победу над Германией в Лиге наций 00:25, Спорт Более половины россиян назвали Мамаева с Кокориным виновниками драк 00:00, Политика Власти предложили радикально ослабить валютный контроль 00:00, Экономика Google решила брать плату за предустановку своих приложений в Европе 16 окт, 23:57, Бизнес СМИ узнали о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit 16 окт, 23:46, Политика Первого замглавы Службы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене 16 окт, 23:22, Политика Братья Кокорины лично извинились перед потерпевшими в драке в Москве 16 окт, 23:14, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 16 окт, 23:00, Спецпроект РБК PINK Министр транспорта назвал поручение Путина стимулом быстрее строить ЦКАД 16 окт, 22:38, Общество CNN сообщил о расчленении тела саудовского журналиста после убийства 16 окт, 22:33, Политика Появилось видео с места крушения украинского Су-27 16 окт, 22:26, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 16 окт, 22:14, РБК и Volkswagen СМИ узнали о $200 млн пожертвований россиян на Афон за 13 лет 16 окт, 22:11, Общество В Москве водитель внедорожника сбил трех человек на переходе 16 окт, 21:56, Общество В Перми возбудили дело после замены на арт-объекте слова «счастье» 16 окт, 21:53, Общество
Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик
Экономика, 03:13
0
Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик
ВЭФ поднял Россию на две строчки в своем рейтинге глобальной конкурентоспособности. Составители рейтинга отмечают стабилизацию макроэкономических показателей, но констатируют слабое качество институтов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия заняла 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index), прибавив по сравнению с прошлым годом два пункта. Доклад опубликован (.pdf) на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Лучшие показатели в Евразии у России, которая занимает 43-е место в общем рейтинге с результатом 65,6 баллов из 100 возможных», — говорится в докладе. Ключевую роль в улучшении показателей авторы рейтинга отводят стабилизации макроэкономических условий.

«В 2018 году страна растет на 1,7%, что является самым высоким показателем за последние пять лет», — отмечают эксперты. «Если в 2014-2016 годах инфляция достигала двузначных значений, а экономика была в рецессии, то теперь инфляция немногим выше 5,4%, а госдолг остается низким (17,7%)», — говорится в докладе.

К сильным сторонам составители рейтинга помимо макроэкономической стабильности (55 место в мире) отнесли также размер внутреннего рынка (6 место) и проникновение IT и современных коммуникаций (25 место). К слабым сторонам отнесены качество институтов (72 место), развитость финансового рынка (86 место) и здоровье населения (100 место).

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Рейтинг , ВЭФ , макроэкономика
Главное
Власти предложили радикально ослабить валютный контроль Экономика
Материалы по теме
Россия заняла 50-е место в рейтинге сокращения неравенства Экономика
Google и «Газпром» стали лидерами рейтинга привлекательных работодателей Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter