Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик

ВЭФ поднял Россию на две строчки в своем рейтинге глобальной конкурентоспособности. Составители рейтинга отмечают стабилизацию макроэкономических показателей, но констатируют слабое качество институтов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия заняла 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index), прибавив по сравнению с прошлым годом два пункта. Доклад опубликован (.pdf) на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

«Лучшие показатели в Евразии у России, которая занимает 43-е место в общем рейтинге с результатом 65,6 баллов из 100 возможных», — говорится в докладе. Ключевую роль в улучшении показателей авторы рейтинга отводят стабилизации макроэкономических условий.

«В 2018 году страна растет на 1,7%, что является самым высоким показателем за последние пять лет», — отмечают эксперты. «Если в 2014-2016 годах инфляция достигала двузначных значений, а экономика была в рецессии, то теперь инфляция немногим выше 5,4%, а госдолг остается низким (17,7%)», — говорится в докладе.

К сильным сторонам составители рейтинга помимо макроэкономической стабильности (55 место в мире) отнесли также размер внутреннего рынка (6 место) и проникновение IT и современных коммуникаций (25 место). К слабым сторонам отнесены качество институтов (72 место), развитость финансового рынка (86 место) и здоровье населения (100 место).

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения IT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.