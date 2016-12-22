Зарегистрированная на Сейшелах фирма потребовала от «Нордавиа» ₽529 млн

Иск к авиакомпании подала сейшельская World Best Trade. Ранее она требовала от перевозчика выплатить более 639 млн руб., однако тот иск суд отклонил

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Компания World Best Trade, зарегистрированная на Сейшельских островах, подала второй иск к авиакомпании «Нордавиа». Сумма требований составляет 528,8 млн руб. Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение этого иска на 18 апреля, об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

На документ обратили внимание «Ведомости».

Первый иск к перевозчику с требованием выплатить более 639 млн руб. World Best Trade подала в мае 2017 года. 20 марта суд постановил полностью отказать истцу. Компания намерена обжаловать это решение, сообщает издание со ссылкой на представителей World Best Trade.

По данным «Ведомостей», сумма двух предъявленных исков превышает активы «Нордавиа» в десять раз.

До марта 2011 года «Нордавиа» принадлежала «Аэрофлоту», после чего ее купил «Норильский никель». Издание сообщает, что размер сделки составил $235 млн, из них $228 млн — это долг авиакомпании.

В 2016 году «Норникель» продал «Нордавиа» совладельцу Red Wings Сергею Кузнецову.

После перехода «Нордавиа» к новому владельцу право владения долгом авиакомпании на $180 млн и 1,25 млрд руб. получила сейшельская World Best Trade, с которой у перевозчика начался корпоративный конфликт. В «Нордавиа» этот долг называли техническим, объясняя его особенностью бухгалтерского учета «Норникеля» как прежнего владельца перевозчика. В мае же 2017 года на фоне конфликта Росавиация ввела ограничения действия сертификата эксплуатанта авиакомпании. Они были сняты спустя три месяца.

World Best Trade пока не пыталась взыскать с «Нордавиа» долларовый долг. Юрист перевозчика Алина Тарасова заявила, что права требования истца в общей сложности превышают активы авиакомпании в сто раз. Тарасова отметила, что такой долг авиакомпания в принципе не смогла бы погасить, приводит ее слова газета.

«Ведомости» уточняют, что World Best Trade находится под контролем предпринимателя Дмитрия Чертка, сына заместителя главы Ространснадзора Владимира Чертка. По данным издания, юрист «Нордавиа» Алина Тарасова рассказала на суде, что Дмитрий Черток и Сергей Кузнецов, который покупал перевозчика у «Норникеля», заключили понятийное соглашение о взаимопонимании. По словам Тарасовой, согласно этому соглашению Черток должен был передать долги «Нордавиа» Кузнецову, однако этого не сделал.

Сейчас «Нордавиа» занимает 17-е место в России по количеству пассажиров. В 2017 году компания перевезла более 1 млн человек.