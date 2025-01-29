В Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры

В Домодедово пообещали сформировать позицию по иску Генпрокуратуры, после того как ознакомятся с документом

Фото: Никита Попов / РБК

Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства, заявили РБК в пресс-службе воздушной гавани в ответ на просьбу прокомментировать иск Генпрокуратуры.

«Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово», основному владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. Суть требований пока не раскрыта, также в надзорном ведомстве попросили суд принять обеспечительные меры, это заявление пока не рассмотрено.

Иск подали после прокурорской проверки порядка приватизации, пишет «Коммерсантъ».

Рейсы из Домодедово выполняют, в частности, S7, «Уральские авиалинии» и Red Wings. За десять месяцев 2024 года пассажиропоток составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росавиации.